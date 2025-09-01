La lite, la corsa, le coltellate: gli ultimi istanti del parcheggiatore abusivo ucciso dal rivale straniero

Una scena a dir poco raccapricciante quella che si è svolta nel parcheggio di un supermercato di Catania, dove un parcheggiatore abusivo è stato ucciso a coltellate da un rivale. Il responsabile è già stato arrestato, e in un video divenuto virale sui social è possibile vedere gli ultimi istanti di vita della vittima.

Il fatto si è verificato sabato 30 agosto all'esterno del centro commerciale Lidl di corso Sicilia. Nel filmato diffuso, si vedono chiaramente due uomini litigare. Uno è il 40enne italiano Alessandro Indurre, la vittima; l'altro è il 37enne etiope Habtom Hailu. Entrambi parcheggiatori abusivi, i due erano arrivati allo scontro. Purtroppo la discussione è sfociata in qualcosa di ben più grave. Come è possibile vedere nel video, c'è una corsa scomposta, poi uno degli uomini afferra un coltello e colpisce più volte il rivale, per poi allontanarsi. Questo è quanto ripreso dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

L'allarme è stato dato subito, anche perché lo scontro fra i due parcheggiatori aveva terrorizzato non poco i clienti del supermercato. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine locali. Malgrado il tempestivo intervento del 118, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita al 40enne, troppo gravi le ferite riportate all'addome. Indurre è spirato una volta raggiunto il pronto soccorso del Policlinico universitario di Catania.

Habtom Hailu, riuscito ad allontanarsi, è stato successivamente rintracciato dai carabinieri e poi arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. I militari lo hanno sorpreso mentre camminava in strada con abiti puliti.

L'episodio ha naturalmente generato il malcontento e la paura dei cittadini. " Noi residenti del quartiere parteciperemo ai funerali di Alessandro ricordando la figura di un uomo mite educato rispettoso ed infinitamente sfortunato ", è quanto si legge sulla pagina Facebook del gruppo del quartiere.

A giugno avevamo segnalato la pericolosità della situazione nel piazzale della Lidl ma chi doveva ascoltare, in primo luogo il presidente di AMTS, ha fatto orecchie da mercante. Noi residenti del quartiere parteciperemo ai funerali di Alessandro ricordando la figura di un uomo mite, educato rispettoso e infinitamente sfortunato

", scrive un altro utente.