Vuole costringere la ex a fare sesso con lui: lei lo evira

Durante un'accesa lite in casa, culminata con un tentativo di stupro, ha afferrato un coltello da cucina e l'ha utilizzato contro l'ex compagno, amputando parzialmente il pene dell'uomo ma rimanendo comunque ferita essa stessa nella colluttazione: così una donna straniera è riuscita a difendersi e a trovare scampo dal violento abuso.

L'episodio si sarebbe verificato nella tarda serata dello scorso sabato 12 agosto. I due protagonisti della vicenda, entrambi di origini straniere e residenti da anni nel nostro Paese, hanno una figlia insieme ma sono separati oramai da tempo. Proprio per discutere di questioni relative alla gestione della piccola e trovare una soluzione che li mettesse finalmente d'accordo, si erano dati appuntamento ieri sera nell'appartamento della donna, sito nel quartiere di Marghera a Venezia.

Le intenzioni dell'ex compagno, tuttavia, erano ben altre, e la situazione tra i due è diventata fin da subito particolarmente tesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano veneziano, l'uomo avrebbe dapprima tentato di ricucire il rapporto con la ex a parole, poi, trovando dall'altra parte un muro invalicabile, si sarebbe spogliato tentando invano un approccio sessuale. Dinanzi al rifiuto della donna, ormai seminudo, lo straniero l'avrebbe spinta contro un mobile per stuprarla.

Per nulla intenzionata a cedere, tuttavia, l'ex compagna ha afferrato un coltello da cucina e ne ha rivolto la lama contro l'uomo, amputando parzialmente il suo pene. Durante la colluttazione originatasi a seguito del tentativo di stupro ai suoi danni, anche la donna è comunque rimasta ferita. Le grida e il frastuono provenienti dall'abitazione della vittima non potevano non attirare l'attenzione dei vicini, che hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitate alcune volanti della polizia di Stato e i sanitari del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (Suem).

Entrambi gli stranieri, feriti, sono stati trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per ricevere le cure del caso. Per l'ex compagno della donna, parzialmente evirato, si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Grazie a una delicata operazione nel cuore della notte, le due parti del pene sono state riattaccate.