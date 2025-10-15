La lite, le urla, poi il massacro: donna di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno a Milano

Tragedia a Milano, nel quartiere Gorla, dove una donna di 29 anni, Pamela Gelmini, è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. L’uomo, dopo l’aggressione, ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola con la stessa arma, ed è ora ricoverato all’ospedale Niguarda: non sarebbe in pericolo di vita.

L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Iglesias 33. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento. All’arrivo delle volanti e dei sanitari del 118, per la giovane, originaria della Bergamasca, non c’era ormai nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione, e il magistrato di turno, che coordina le indagini. Secondo una prima ricostruzione, tra i due c’era una relazione sentimentale. Alcuni testimoni avrebbero sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo poco prima dell’aggressione.

Soncin, che si è avvalso della

facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio del pubblico ministero, dovrà ora rispondere dell’accusa di omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e il movente che ha portato alla tragedia.