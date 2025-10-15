Chi era Pamela Genini, la donna uccisa a Milano dal compagno

Articolo in aggiornamento

Si chiama Pamela Genini la donna di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno in un appartamento del quartiere Gorla a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. L'uomo, Gianluca Soncin, 52 anni, che avrebbe tentato di togliersi la vita dopo aver aggredito a morte la fidanzata, è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato. Ora si trova in ospedale piantonato dalla polizia.

Chi è la vittima

Mamma russa e papà italiano, Pamela era originaria di Strozza, un piccolo comune della Bergamasca. La sua vita si divideva tra Montecarlo, Milano e Dubai. Quando rientrava in Italia, la si vedeva di tanto in tanto a Sant'Omobono, oppure a Ponte Giurino, frazione fra i Comuni di Berbenno e Bedulita. " Lei era una persona molto carina e perbene. - ha raccontato una vicina di casa - L'ho vista l'ultima volta martedì pomeriggio. Saranno state le 16. Scendeva per le scale con il cane ".

La partecipazione al reality

In passato, Pamela aveva tentato la carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando anche come modella. Dieci anni fa aveva partecipato al programma "L'isola di Adamo ed Eva", il reality show di Deejay Tv condotto da Vladimir Luxuria. All'epoca 19enne, nel video di presentazione aveva spiegato di essere " alla ricerca di uomini non immaturi, simpatici e che mi facciano ridere ". Da subito aveva conquistato il pubblico con la sua simpatia e fatto breccia nel cuore di un concorrente.

Il lavoro nel mondo del luxury

La 29enne era affascinata dal mondo del luxury. Assieme a un'amica aveva fondato un brand di costumi da mare, EP SheLux (il nome), e avviato uno shop online.

EP SheLux è un brand Made in Italy

che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare

- si legge sul sito internet del marchio -". Da qualche anno Pamela era diventata un'apprezzata e stimata property finder, ovvero un consulente immobiliare per case e appartamenti di lusso.