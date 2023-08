Litiga con il marito e si lancia dal balcone con le figliolette di 6 mesi

Articolo in aggiornamento...

Una donna di 40 anni, originaria della Tunisia, si sarebbe lanciata dal balcone di casa della sua abitazione a Francofonte, nel Siracusano, piccolo centro di poco più di 10mila abitanti. Secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe lanciata nel vuoto insieme alle due figlie gemelle di appena sei mesi dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un edificio nel centro storico di Francofonte. Le piccole, trasportate all'ospedale Cannizzaro di Catania, non sarebbero in gravi condizioni, la donna trasferita in codice rosso all'ospedale di Lentini avrebbe riportato fratture multiple su tutto il corpo. Le bimbe, come la madre, non sono in pericolo di vita. Le bambine resteranno comunque sotto osservazione nei prossimi giorni.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Siracusa e sul posto sono condotte dai carabinieri di Francofonte coordinati dal comandante Fabio Sardella. Le indagini stanno provando ad accertare se la madre ha tentato di suicidarsi insieme alle figlie o se, invece, ci sono altre chiavi di lettura come un incidente domestico o una violenza. La donna, prima di quel volo dal balcone, avrebbe litigato con il compagno, un lavoratore stagionale e dietro il gesto potrebbe esserci problemi e vecchie ruggine della coppia, ma si tratta comunque di una ricostruzione che è nel campo delle ipotesi. Il pubblico ministero di Siracusa informato sui fatti ha aperto un'inchiesta.