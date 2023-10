"Acqua potabile contaminata". Ecco i comuni a rischio

Acqua inquinata da composti chimici in alcuni comuni della Lombardia. A lanciare l'allarme è stato Greenpeace, che ha da poco effettuato dei campionamanti sulle fontanelle pubbliche presenti sul territorio. La stessa Regione Lombardia ha effettivamente riscontrato delle concentrazioni di Pfas preoccupanti nei Comuni di Crespiatica e Corte Palasio (Lodi).

I risultati allarmanti

I campionamenti di Greenpeace risalgono al 12 - 18 maggio, quando sono state testate le acque provenienti dalle fontane pubbliche presenti in cimiteri, parchi e scuole. I campioni di acqua sono stati poi portati in laboratorio per essere esaminati. I risultati, purtroppo, non sono stati positivi. Su 31 campioni prelevati, su 11 è stata rilevata presenza di Pfas, ossia sostanze chimiche a base di carbonio e fluoro spesso utilizzate in ambito industriale e manifatturiero. Parliamo, dunque, del 35% dei casi.

"In quattro casi è stata riscontrata una contaminazione da Pfas superiore al limite della Direttiva europea 2184 del 2020, pari a 100 nanogrammi per litro: è avvenuto proprio a Caravaggio e Mozzanica, a Corte Palasio e Crespiatica ", hanno dichiarato in una nota i rappresentanti di Greenpeace, come riportato da Il Giorno. Da qui la richiesta da parte dell'associazione di intervenire tempestivamente.

Cosa sono gli Pfas

Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) si trovano ormai ovunque per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti. Si usano in ambito domestico, medico e industriale, ma alle lunghe hanno effetti negative sulla salute umana, specie se ingerite. Possono infatti provocare alterazioni a fegato e tiroide, problemi al sistema immunitario e riproduttivo e anche tumori.

Altri Comuni/zone a rischio

Nel comunicato di Greenpeace vengono poi riportati gli altri 7 campioni con livelli elevati di Pfas. Al primo posto, come abbiamo visto, ci sono Caravaggio, Mozzanica, Corte Palasio e Crespiatica. A seguire ci sono Pontirolo Nuovo (Bergamo), con concentrazioni pari a 12 ng/l, Mariano Comense (Como), con concentrazioni pari a 54 ng/l, Capriolo (BS), Somma Lombardo (VA) e Mariano Comense (CO). A chiudere abbiamo due vie di Milano, ossia via Civitavecchia (26 ng/L) e via Cusago (29 ng/L).

La risposta di Regione Lombardia

Nella relazione che Regione Lombardia ha inviato in risposta a Greenpeace risultano effettivamente valori di Pfas superiori ai limiti di sicurezza e nelle acque potabili dei comuni lodigiani di Crespiatica e Corte Palasio. I dati si basano su campionamenti effettuati nel 2021, nel 2022 e nel 2023.