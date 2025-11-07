Lucca, minorenni stranieri salgono sul bus portando alcolici: aggredita la conducente che li richiama

Ennesimo episodio di violenza a bordo di un mezzo pubblico: stavolta la notizia arriva da Lucca, dove un'autista donna è stata aggredita da due ragazzi stranieri, che erano saliti sul bus portando delle bottiglie di vino già aperte.
Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, intorno alle 7.00 del mattino. Sono stati momenti di panico, anche perché a quell'ora il mezzo era pieno di studenti che stavano andando a scuola. Stando alla ricostruzione, l'autobus si era fermato in Piazzale Verdi, e stava caricando dei passeggeri, quando si sono fatti avanti i due minorenni di origine straniera. I giovani, visibilmente alticci, portavano con sé delle bottiglie di vino già aperte e pretendevano di salire.
L'autista ha cercato di allontanarli, dicendo che non era possibile entrare in quelle condizioni. A quel punto si è scatenata la furia dei ragazzi, che hanno iniziato a tempestare l'autista di insulti. Per fortuna la conducente è comunque riuscita a far scendere i minori e a chiudere le porte del bus, ma quelli hanno continuato a inveire, non risparmiando minacce e improperi. Non solo. In preda alla rabbia, hanno raccolto dei sassi dalla strada e hanno preso a lanciarli, riuscendo a sfondare la porta del bus.
In preda al panico, l'autista ha contattato le forze dell'ordine, e sul posto sono intervenute le volanti della polizia. All'arrivo degli agenti, i due ragazzi stavano aggredendo fisicamente l'autista, tirandole i capelli e prendendola a schiaffi. La presenza degli uomini in divisa ha fortunatamente riportato l'ordine. Identificati dagli agenti, i giovani sono stati denunciati per violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Uno dei due sarà affidato a una comunità per minori.
Quanto all'autista, la donna, rimasta sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca.
Un episodio davvero gravissimo, che è stato denunciato da Franco Middei, amministratore delegato di Autolinee Toscane. "Quello che è accaduto a Lucca, quando una nostra lavoratrice è stata aggredita da due persone armate di bottiglie, è un fatto molto grave che desta grande preoccupazione in tutti noi", ha dichiarato, come riportato da La Nazione."Non è ammissibile che mentre le persone vanno a lavorare o a scuola, di prima mattina, possano verificarsi scene come questa, con persone che si sentono impunite (e non lo saranno)", ha aggiunto. Dopo aver ringraziato le forze dell'ordine, Middei ha espresso solidarietà all'autista.