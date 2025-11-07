Lucca, minorenni stranieri salgono sul bus portando alcolici: aggredita la conducente che li richiama

Ennesimo episodio di violenza a bordo di un mezzo pubblico: stavolta la notizia arriva da Lucca, dove un'autista donna è stata aggredita da due ragazzi stranieri, che erano saliti sul bus portando delle bottiglie di vino già aperte.

Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, giovedì 6 novembre, intorno alle 7.00 del mattino. Sono stati momenti di panico, anche perché a quell'ora il mezzo era pieno di studenti che stavano andando a scuola. Stando alla ricostruzione, l'autobus si era fermato in Piazzale Verdi, e stava caricando dei passeggeri, quando si sono fatti avanti i due minorenni di origine straniera. I giovani, visibilmente alticci, portavano con sé delle bottiglie di vino già aperte e pretendevano di salire.

L'autista ha cercato di allontanarli, dicendo che non era possibile entrare in quelle condizioni. A quel punto si è scatenata la furia dei ragazzi, che hanno iniziato a tempestare l'autista di insulti. Per fortuna la conducente è comunque riuscita a far scendere i minori e a chiudere le porte del bus, ma quelli hanno continuato a inveire, non risparmiando minacce e improperi. Non solo. In preda alla rabbia, hanno raccolto dei sassi dalla strada e hanno preso a lanciarli, riuscendo a sfondare la porta del bus.

In preda al panico, l'autista ha contattato le forze dell'ordine, e sul posto sono intervenute le volanti della polizia. All'arrivo degli agenti, i due ragazzi stavano aggredendo fisicamente l'autista, tirandole i capelli e prendendola a schiaffi. La presenza degli uomini in divisa ha fortunatamente riportato l'ordine. Identificati dagli agenti, i giovani sono stati denunciati per violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Uno dei due sarà affidato a una comunità per minori.

Quanto all'autista, la donna, rimasta sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca.

Un episodio davvero gravissimo, che è stato denunciato da Franco Middei, amministratore delegato di Autolinee Toscane. " Quello che è accaduto a Lucca, quando una nostra lavoratrice è stata aggredita da due persone armate di bottiglie, è un fatto molto grave che desta grande preoccupazione in tutti noi ", ha dichiarato, come riportato da La Nazione.

Non è ammissibile che mentre le persone vanno a lavorare o a scuola, di prima mattina, possano verificarsi scene come questa, con persone che si sentono impunite (e non lo saranno)

", ha aggiunto. Dopo aver ringraziato le forze dell'ordine, Middei ha espresso solidarietà all'autista.