"Non sapevamo foste disabili". Arsenio Lupin si scusa e restituisce le colombe rubate

Rubano delle colombe dalla sede dell'associazione Vita21, che si occupa di fornire assistenza alle famiglie con figli con sindrome di Down, e proprio per questo, resisi conto di quanto fatto, decidono di restituire quanto avevano sottratto. Questa storia arriva da Catania, ed è stata la stessa Associazione Vita21 a raccontarla, pubblicando le foto della merce restituita.

Secondo quanto riferito, il furto si è verificato nella notte tra il 14 e il 15 aprile. Ad essere portate via, oltre ad alcuni elettrodomestci, anche 50 colombe artigianali realizzate dai ragazzi dell'associazione nel corso del progetto Work to walk, che punta a inserire i giovani nel mondo del lavoro. Insieme alle colombe si trovavano anche dei barattoli di crema di pistacchio, realizzati a loro volte dai ragazzi. Un brutto colpo per l'associazione, che ha la sua sede (Casa21) nel rione Picanello di Catania.

Fortunatamente ha prevalso il buon cuore. Gli autori del furto si sono resi conto di aver sottratto merce importante a un'associazione che si occupa di seguire ragazze e ragazzi con sindrome di Down, motivo per cui hanno deciso di restituire parte del maltolto. Gli scatoloni con all'interno alcune colombe e i barattoli di crema sono stati fatti ritrovare di fronte all'associazione insieme a un biglietto. "Siamo ladri, ma non sapevamo che era associazione di ragazzi Down ci scusiamo, buona Pasqua. Firmato Arsenio Lupin" , è quanto recita il messaggio.