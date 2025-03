Malore fatale in farmacia, 12enne muore tra le braccia della madre

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Mira, in provincia di Venezia, dove un ragazzino di dodici anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in farmacia con la madre. Si è trattato di un evento improvviso che purtroppo non ha lasciato scampo al minore, spirato dopo numerosi tentativi di rianimazione. Adesso si cercano di capire le cause del decesso.

Secondo quanto riportato fino ad ora, il dramma si è svolto nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 5 marzo. Il dodicenne si trovava insieme alla madre in una farmacia di Mira, per la precisione l'esercizio commerciale del dottor Zambon in via Giovanni XXIII. Lì la madre lo aveva portato, forse in cerca di aiuto. Proprio dalla farmacia del dottor Zambon, intorno alle 16.44, è partita la chiamata ai soccorsi.

A raggiungere di corsa la zona sono stati i soccorritori del Suem 118, arrivati con un'ambulanza e un'automedica. Compresa la situazione, gli operatori sanitari hanno immediatamente iniziato il massaggio cardiaco nel tentato di salvare il minorenne, già in arresto cardio circolatorio. Le manovre di rianimazione sono proseguite anche durante il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Dolo (Venezia). Arrivati a destinazione è stato però chiaro che nulla avrebbe potuto salvare il ragazzino, che è stato dichiarato morto alle 18.20. Il minore è spirato fra le braccia della mamma.

Resta adesso da capire che cosa abbia provocato una morte

tanto drammatica e improvvisa. Tutta la Ulss 3 Serenissima ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della piccola vittima. Al momento si parla di, ma non si sa che cosa possa averlo determinato.