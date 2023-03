Malore a scuola, morto bambino di 8 anni

Una terribile tragedia si è consumata nel primo pomeriggio nella scuola De Curtis di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Un bambino di 8 anni è morto dopo aver accusato un malore durante l’ora di educazione fisica.

Il piccolo, di nome Giovanni, era in palestra quando si è improvvisamente sentito male. Lo studente si è accasciato al suolo davanti agli occhi dei compagni di classe. La stessa, spiega l’Ansa, frequentata dal figlio del sindaco, Ilaria Abagnale, che è stata vicina alla mamma del bambino nelle fasi dei tentativi di soccorso, fino al ricovero in ospedale risultato purtroppo vano.

L’allarme è scattato appena il bambino si è sentito male. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al piccolo. Le condizioni dello studente, però, sono apparse subito molto gravi. Il bambino è stato portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Durante il percorso il piccolo è stato continuamente sottoposto alle manovre rianimatorie dei medici dell'ambulanza medicalizzata. Nonostante il defibrillatore e oltre un'ora di massaggio cardiaco il bambino non ce l'ha fatta.

Il bambino era impegnato in attività motorie previste dal Progetto sport di classe del Coni, portato avanti dalla scuola. Non si tratta di vera e propria ginnastica ma di piccole attività sportive intervallate da domande e risposte dei bimbi al fine di abbinare il moto alla socializzazione.

Al momento l'ipotesi del decesso formulata dai medici è quella di arresto cardiaco per una anomalia elettrica dovuta a una malformazione mai diagnosticata. Per avere certezze sull’accaduto, però, sarà eseguita l'autopsia. Sulla drammatica vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.