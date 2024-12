Malpensa, aperto il primo parcheggio sicuro per camion alla Cargo City

Ascolta ora 00:00 00:00

Inaugurato il nuovo, moderno, “parcheggio sicuro per mezzi pesanti” dell’aeroporto di Milano Malpensa, progettato e realizzato per migliorare la sicurezza e i servizi della Cargo City, la più grande e importante d’Italia. Il progetto Pass4Code, coordinato dal Consorzio Zai, prevede un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, con un contributo europeo di 5,5 milioni e si inserisce in una strategia più ampia per migliorare la rete di trasporto europea, garantendo aree sicure e ben organizzate lungo i principali corridoi della logistica. La piattaforma logistica di Malpensa occupa un’area di circa 63.000 mq, di cui 32.000 mq sono adibiti alla zona parcheggi con 154 stalli dedicati ai veicoli pesanti. “Final Event” del più ampio piano che come primo obiettivo la realizzazione di 1.357 stalli certificati entro il 2025, e altri 2.500 con ulteriori iniziative in programma che contribuiscono non solo a migliorare la qualità dei servizi offerti agli autotrasportatori, ma anche a sostenere lo sviluppo economico e logistico del territorio attorno agli scali.Alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso parte il governatore della Lombardia Attilio Fontana, l’amministratore delegato di Sea Milan Airports Armando Brunini, il coordinatore del progetto Pass4Core Alberto Milotti e Tea Krizan, project adviser di Cinea.

Sicurezza e comfort per gli autotrasportatori che arrivano alla cargo City perché la nuova struttura ha a disposizione accessi controllati ai varchi di ingresso e di uscita, oltre a sistemi di controllo e monitoraggio avanzati per garantire sicurezza sia agli autisti sia ai mezzi, grazie anche della presenza di un potente sistema di illuminazione a Led. Nell’area parcheggio sono a disposizione 9 stalli con colonnine di ricarica elettrica per mezzi frigoriferi e un edificio di 800 metri quadrati su un piano con terrazza panoramica sulle Alpi destinato ai servizi alla persona, con bagni e docce, una guardiania e un’area ristoro con posti a sedere e una zona relax.

I primi step risalgono a giugno 2023 con l’avvio dei lavori preliminari e delle procedure per la gara d’appalto, nell’aprile del 2024 sono iniziati i lavori che si sono appena conclusi. Nel corso dell’evento è stata sottolineata la forte sinergia con Pass4Core del progetto Malpensa H2, la nuova stazione di rifornimento a idrogeno verde che verrà realizzata da Edison Next di fronte al nuovo parcheggio sicuro per mezzi pesanti e che ospiterà tecnologie e attrezzature all’avanguardia per la produzione in loco e la fornitura di idrogeno verde. L’impianto, che per la sua realizzazione potrà beneficiare dei fondi Pnrr, sarà un punto di riferimento strategico per la diffusione dell’idrogeno verde lungo i principali corridoi di trasporto europei e permetterà a Malpensa di diventare un aeroporto all'avanguardia per la mobilità sostenibile.

“Aree di sosta sicure e protette per i veicoli pesanti stanno diventando disponibili lungo la rete stradale italiana grazie a Pass4Core, mentre due progetti sono sostenuti dalla Commissione europea con 11,5 milioni di euro di finanziamenti del Programma Connecting Europe Facility. Si prevede che entro la metà del 2025 saranno disponibili per gli autotrasportatori 24 aree di sosta sicure e custodite, creando una rete di soste sicure. La piattaforma digitale sviluppata nell'ambito dell'iniziativa PASS4CORE contribuisce alla facilità d'uso e di accesso a tutte queste aree di sosta sicure in Italia - ha detto Tea Krizan, Project Adviser di Cinea -. La sicurezza è al centro delle politiche di trasporto stradale dell'Ue con l’obiettivo di migliorare il benessere dei conducenti, ridurre i rischi di incidenti stradali causati dalla stanchezza e ridurre i reati legati al trasporto merci e i relativi danni.”

“Come Consorzio Zai e come Unione Interporti Riuniti, Associazione nazionale degli interporti italiani, siamo felici di aver contribuito alla nascita di un’iniziativa pluriennale che incrementerà il livello di sicurezza per autisti e merci nel nostro Paese, ma soprattutto siamo orgogliosi di aver dato un risvolto sociale al mondo dell’autotrasporto,

spesso ingiustamente indicato come il principale ostacolo al trasporto sostenibile delle merci", ha sottolineato, dirigente Marketing e Sviluppo di Consorzio Zai e coordinatore del progetto.