Malpensa, festa della musica con il dj Stefano Fisico

“Destinazione Musica!” all’aeroporto di Milano Malpensa sabato 21 giugno con un evento speciale che si tiene in occasione della Festa della Musica 2025 e lo trasformerà in un palcoscenico inedito, regalando ai passeggeri un’esperienza unica tra musica e viaggio. Anche quest’anno Sea Aeroporti di Milano ha aderito all’iniziativa promossa da Assaeroporti, scegliendo per la prima volta il Terminal 2 come teatro dell’evento.

A sorprendere i viaggiatori sarà un coinvolgente DJ set di musica elettronica che animerà le aree d’imbarco dei gate D13, D14 e D15, a partire dalle 10.30, in corrispondenza dei voli diretti verso alcune delle destinazioni estive più amate con i passeggeri che affollano il terminal, in questo caso invitandoli se possono, ad arrivare prima per partecipare.

Protagonista dell’evento sarà il DJ e producer Stefano Fisico, figura di spicco del panorama musicale italiano, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro pensato per rendere ancora più speciale il momento della partenza. L’intrattenimento sarà arricchito da performance coreografiche a cura di SPEDIX, direttore artistico della DipInsideProject Dance School.

L’iniziativa si inserisce nel tema scelto per l’edizione 2025 della Festa della Musica – “La musica e i mestieri” – celebrando, attraverso l’arte del DJing e della danza, le professionalità che animano il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento e con questa partecipazione, Sea Aeroporti di Milano rinnova il proprio impegno a favore della cultura e dell’accoglienza, trasformando l’esperienza aeroportuale in un momento di festa e condivisione. Il motivo? Semplice: “perché ogni viaggio merita la sua colonna sonora”.

Stefano Fisico è giornalista, autore e speaker, da anni attivo nel panorama musicale, radiofonico e televisivo italiano. Conduce su Radio Number One il programma e podcast “Ci vuole il fisico”, in cui racconta musica, spettacolo e benessere con uno stile diretto, coinvolgente e mai scontato. Volto storico di QSVS su Telelombardia, unisce la passione per la comunicazione sportiva a una carriera eclettica nella musica. Ha collaborato con alcune tra le principali emittenti nazionali – Radio Italia, RDS, Radio Kiss Kiss – ed è stato direttore artistico di Billboard Italia, contribuendo a introdurre nuovi format e visioni nel racconto musicale.

Nel corso degli anni ha intervistato protagonisti della scena pop italiana come Negramaro, Laura Pausini, Alfa, Ultimo e Irama, con uno sguardo sempre attento al lato umano oltre che artistico.

Nasce come DJ e producer: si è esibito in club e festival in Italia e all’estero, ha aperto i concerti di Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Negramaro e Alessandra Amoroso, portando il suo set anche su palchi internazionali come quello del Tomorrowland.

Parallelamente, si occupa di consulenza artistica e management per talenti emergenti, seguendo progetti musicali in fase di crescita. Il suo percorso è guidato da una missione chiara: far dialogare intrattenimento, autenticità e visione in ogni progetto che firma.