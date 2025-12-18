Malpensa, festa di Natale olimpica con Tino e Mila

Atmosfere di Natale e atmosfera olimpica per il grande appuntamento con in Giochi invernali olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 che si inaugureranno allo stadio Meazza il prossimo 6 febbraio, all’aeroporto di Milano Malpensa che si è trasformato in un palcoscenico di allegria grazie all’arrivo di Tina e Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi, che hanno “visitato” lo scalo gestito da Sea conquistando con la loro simpatia passeggeri e operatori.

Una volta giunti nell’area check-in, Tina e Milo hanno salutato con entusiasmo anche il coro della Free Gospel Band, che stava per iniziare il suo tradizionale concerto di Natale. Le mascotte si sono fermate a ballare una canzone insieme ai cantori, regalando un momento di gioia e sorpresa ai passeggeri.

Il concerto è poi proseguito per circa un’ora, diffondendo auguri e musica natalizia a chi partiva e a chi lavorava nello scalo. Un evento che ha unito lo spirito olimpico e paralimpico con la magia del Natale, trasformando Malpensa in un luogo di festa e condivisione.