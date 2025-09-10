Malpensa, in volo da Milano a Taipei con Eva Air

Si apre un nuovo capitolo nei collegamenti aerei intercontinentali verso l’Asia perché a partire dal 16 gennaio 2026, la compagnia Eva Air introdurrà voli diretti giornalieri tra Milano Malpensa e Taipei, capitale di Taiwan, operati con un aeromobile Boeing 787-9 configurato su tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel.

Con questa iniziativa il vettore si rafforza nello scalo gestito da Sea Aeroporti di Milano il proprio impegno verso il mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per scambi culturali, turistici e commerciali tra i due Paesi: l’Italia, punto di riferimento per l’Europa e meta di viaggio tra le più amate al mondo, Taiwan, hub dinamico dell’Asia con una delle economie più innovative e in crescita.

Il collegamento giornaliero offrirà infatti nuove opportunità sia ai viaggiatori italiani interessati a esplorare Taipei e l’Asia, sia ai turisti e ai professionisti taiwanesi che desiderano raggiungere l’Italia. Sarà così più semplice pianificare viaggi d’affari, vacanze culturali o esperienze di lungo soggiorno, con la garanzia della qualità e dell’affidabilità che da sempre contraddistinguono Eva Air.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa novità che rappresenta una pietra miliare per la nostra compagnia e per i viaggiatori italiani. Il nuovo volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Taipei risponde alla crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello - spiega Eric Hsueh, general manager della filiale italiana di Eva Air -. Offriremo ai nostri passeggeri non solo un collegamento pratico, comodo e quotidiano, ma anche tutta la qualità del nostro servizio, riconosciuto a livello internazionale. Grazie a questa rotta, i viaggiatori avranno accesso diretto a Taiwan e potranno connettersi in modo costante ed efficiente a molte altre destinazioni asiatiche”.

L’introduzione della rotta Milano-Taipei conferma la strategia di crescita internazionale di Eva Air che continua a distinguersi per gli standard elevati in termini di sicurezza, comfort e ospitalità di bordo.

Riconosciuta a livello globale da passeggeri e classifiche di settore, la compagnia arricchisce così ulteriormente il proprio, offrendo una soluzione competitiva e di qualità per chi viaggia per lavoro, turismo o motivi familiari. Eva Air ha una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus verso circa 60 destinazioni internazionali in Asia, Oceania, Europa e Nord America.