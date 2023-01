Maltempo in Campania: esonda il Sarno, automobilisti restano bloccati

Il forte maltempo che ha colpito la Campania ha portato all'esondazione del fiume Sarno, provocando non pochi problemi al Comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Acqua e fango sono fuorisciti dagli argini, allagando via Ripuaria, che costeggia il fiume.

Malgrado l'allerta emanata dalle autorità locali, alcuni automobilisti hanno comunque tentato di attraversare la strada, restando in panne con le loro vetture. È stato quindi necessario un intervento dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Castellammare di Stabia.

Tanti i cittadini rimasti bloccati, malgrado la segnaletica e i dispositivi luminosi posizionati proprio per vietare ai guidatori il transito sul tratto stradale. I volontari, giunti sul posto con un pick up, hanno provveduto a trasportare al sicuro le persone rimaste intrappolate nei veicoli. A parte ciò, nessuno è fortunatamente rimasto ferito. Gli abitanti di Castellammare di Stabia sono loro malgrado abituati a fare i conti con le esondazioni del fiume Sarno. Problemi si sono registrati anche nella zona di confine tra Torre Annunziata e Castellammare.

Oltre alla messa in salvo degli automobilisti, i volontari della Protezione civile sono stati chiamati anche per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata, all'altezza della galleria che conduce all'area boschiva di Quisisana. È stato necessario, inoltre, provvedere alla rimozione di un pesante ramo spezzato e caduto in via Varano che stava impedendo la regolare circolazione. Non solo. Le forti mareggiate hanno provocato l'allagamento di Villa Comunale, che è stata invasa di detriti e sabbia.

Considerato il miglioramento delle condizioni meteo, l'allerta, che comunque resterà su tutta la Campania fino a venerdì mattina, è passata da arancione a gialla. Nella giornata di giovedì, inoltre, le scuole verranno riaperte. I sindaci dei vari Comuni, infatti, non hanno ritenuto necessario confermare ulteriormente il provvedimento. La Protezione Civile della Regione Campania, in ogni caso, ha raccomandato a tutti i primi cittadini di mantenere la massima attenzione.

Nelle ultime ore la Regione Campania ha registrato il maggior numero di interventi di salvataggio e messa in sicurezza, ben 520. La zona maggiormente vessata è stata il salernitano.