Maltempo, crolla l'Arco degli innamorati, uno dei simboli del Salento

Questa mattina Melendugno, cittadina in provincia di Lecce, si è svegliata trovando ad attenderla un grande dispiacere. L'iconico Arco degli Innamorati che si trovava presso i faraglioni di Sant'Andrea è infatti crollato in mare.

Se n'è andato, dunque, uno dei luoghi più iconici e amati del Salento, un'importante attrazione naturalistica che richiamava tanti turisti. Stando a quanto si apprende, sono state le forti piogge delle ultime ore a provocare la frana. L'Arco degli Innamorati era un arco naturale formatosi attraverso un millenario processo di erosione su una falesia costiera. La struttura era costituita da roccia calcarea, tipica della costa adriatica salentina. Purtroppo la roccia friabile non ha retto alla forza delle onde, delle precipitazioni e dei forti venti che hanno sferzato la costa.

L'avvenuto crollo è stato riscontrato all'alba di questa mattina, dunque si immagina che si sia verificato nella notte fra il 14 e il 15 febbraio. Proprio dopo la giornata di San Valentino, l'Arco degli innamorati è scomparso.

Per la comunità locale si tratta di un colpo al cuore durissimo, come dichiarato dal sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino. "Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera. La Wind lo scelse tra i suoi primi spot", ha dichiarato il primo cittadino. "Ci vuole un progetto su tutta la costa, per metterla in sicurezza.

La natura così come l'ha creato l'arco, se l'è ripreso. È un colpo durissimo per l'immagine del Salento e per il turismo. La natura si è stravolta: quello che c'era 30 anni fa non c'è più. Dobbiamo trovare le risorse per un intervento organico".