Marito e moglie trovati morti in casa a Verona: arrestato il figlio

Giallo a Verona dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita all'interno di un'abitazione sita nel quartiere Borgo Roma. La scoperta, secondo quanto riferito sino ad ora, è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile. Arrestato il figlio della coppia.

Scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia di Stato, a cui si sono successivamente aggiunti i colleghi della polizia scientifica, incaricati di effettuare i rilievi.

Sul caso permane un certo riserbo, e sono ancora poche le informazioni rilasciate alla stampa. Il ritrovamento è stato effettuato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile. A essere trovati morti sono due anziani, marito e moglie. La coppia si trovava nel proprio appartamento.

I rilievi sulla zona sono ancora in corso. Stando a quanto si apprende, la morte risalirebbe addirittura a ieri sera. Si ignora cosa sia accaduto, ecco perché gli inquirenti non stanno escludendo alcuna pista. Gli investigatori hanno già provveduto ad ascoltare alcuni testimoni e conoscenti della coppia. Dalle informazioni raccolte, non emergono indizi che potrebbero condurre all'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Non ci sarebbero elementi, dunque, che porterebbero a pensare che uno dei due coniugi abbia ucciso l'altro, per poi porre fine alla propria vita. Tutto, però, è ancora da verificare.

Al momento, in ogni caso, pare più probabile la pista del duplice omicidio. Le forze dell'ordine hanno cercato di contattare il figlio della coppia, un uomo di 55 anni. La polizia dopo averlo raggiunto e interrogato a lungo, lo ha arrestato.

Per tutelare le indagini, la procura della Repubblica di Verona ha deciso di mantenere il massimo riserbo sul caso, ecco perché le informazioni sono così scarne.

Quanto alla coppia di anziani, si apprende che i coniugi avevano 73 e 75 anni, e sarebbero stati uccisi a coltellate. Le dinamiche, tuttavia, non sono ancora chiare. I cadaveri sono stati da poco traferiti in obitorio.