Il marito le getta addosso dell'acido durante un agguato in casa: donna in ospedale ad Agrigento

È stata aggredita dal marito mentre faceva ritorno a casa per raccogliere alcuni effetti personali: colpita al volto e alla schiena con dell'acido, che il coniuge le ha lanciato addosso durante un vero e proprio agguato, la donna è finita in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento.

L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, martedì 5 dicembre, all'interno dell'appartamento in cui viveva la coppia, sito in via Giovan Battista Tiepolo a Palma di Montechiaro, centro del consorzio comunale di Agrigento. La vittima, una donna di 50 anni, era ancora formalmente sposata col marito, il 48enne pregiudicato agrigentino Gioacchino Morgana, ma da un po' di tempo i due erano in regime di separazione. Secondo quanto riportato da Agrigento Notizie, le violenze ai danni della signora andavano avanti da tempo, ed è per questo motivo che aveva deciso di sporgere denuncia nei confronti dell'uomo: si era così venuto ad avviare l'iter previsto dal codice rosso, che aveva consentito finalmente alla 50enne di allontanarsi da quell'appartemento e di essere accolta presso una comunità protetta.

Nel corso della mattinata di oggi, la donna ha avuto bisogno di far ritorno in quella che fino a poco tempo fa era stata la sua casa per prendere alcuni vestiti, ma mai si sarebbe aspettata di vivere un incubo del genere. Ad attenderla proprio dietro l'uscio c'era infatti il marito, che le ha teso un agguato aspettando il momento giusto per colpire. Quando la 50enne ha richiuso la porta dietro di sé, il 48enne le ha scagliato contro il contenuto di un recipiente che stringeva in mano: si trattava di acido, che ha investito la vittima, colpendola in testa e sulla schiena. Resasi conto di cosa stava accadendo, la donna ha lottato strenuamente, fino a riuscire a divincolarsi ed a scappare da casa per chiedere aiuto ai vicini. Nella colluttazione che si è venuta a generare è rimasto ferito dall'acido anche il marito della vittima, ustionato agli arti superiori.

Dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa della coppia, intorno alle ore 13.00, sul posto sono giunte alcune volanti della polizia di Stato, oltre che delle ambulanze del 118. La 50enne è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento per essere medicata: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Dopo il primo soccorso, i medici stanno valutando di trasferire la signora presso il centro grandi ustionati dell'ospedale Civico di Palermo. Colpito dall'acido alle mani, anche Gioacchino Morgana ha avuto necessità di ricorrere alle cure mediche, venendo trasferito all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata prima e al Centro Grandi ustioni "Cannizzaro" di Catania poi.

La donna, che ha raccontato agli inquirenti delle violenze subite negli anni, avrebbe già sporto denuncia: pare che il compagno non avesse ancora accettato la separazione ed abbia continuato a lungo continuato a tormentare la vittima con messaggi, telefonate, appostamenti e pedinamenti.