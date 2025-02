Il marito la prende a bastonate, lei lo accoltella 10 volte: la lite choc a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Una coppia di coniugi è finita in ospedale in gravi condizioni a seguito di una furiosa lite esplosa all'interno della loro abitazione a Roma. Stando alle poche notizie fatte filtrare finora dagli inquirenti, tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, la donna sarebbe stata colpita dal marito con un bastone, lei avrebbe quindi reagito accoltellandolo più volte.

I fatti si sono verificati nella notte tra ieri, giovedì 26, e oggi, venerdì 27 febbraio, all'interno di un appartamento sito in via Ernesto Nathan nella zona di Pian Due Torri a Roma. Sono all'incirca le ore 4 quando viene lanciato l'allarme. Al culmine di un violento litigio tra i due, secondo quanto riferito dalla donna, il marito avrebbe iniziato a insultarla per poi scagliarsi contro di lei e aggredirla fisicamente colpendola con un bastone. Una situazione che, a quanto pare, non era inusuale in casa, dal momento che il coniuge, un uomo di 52 anni originario di Pescara, si sarebbe già dimostrato violento in numerose altre circostanze.

Stavolta la moglie, sua coetanea, avrebbe deciso di reagire, impugnando un coltello da cucina e affondandone la lama nel corpo del marito per 10 volte. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Squadra Mobile di Roma, che si stanno occupando di condurre le indagini sul caso, e i soccorritori del 118. I coniugi, entrambi feriti in modo grave ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso in due diversi ospedali, ovvero al Sant'Eugenio la donna e al San Camillo il marito.

Gli inquirenti hanno raccolto la deposizione

della moglie, che ha rivelato loro di aver già subito spesso in passato delle aggressioni fisiche da parte del marito, ma sarà compito degli investigatori ora vagliare la posizione di entrambi i protagonisti della vicenda.