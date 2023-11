Esce con un uomo più grande e il padre la massacra di botte: in manette 39enne

Aveva scoperto che la figlia minorenne era coinvolta in una relazione con un uomo più grande e per tale ragione ha perso il controllo, aggredendola con estrema violenza. La ragazzina è stata portata in ospedale a causa delle percosse ricevute, mentre l'uomo è stato arrestato.

Cosa è successo

Il fatto si è verificato alcuni giorni fa a Roma, in zona Primavalle. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 39enne aveva scoperto che la figlia, una giovane ancora minorenne, aveva una relazione con un uomo molto più grande di lei. Qualcosa di inaccettabile per il padre, che è andato su tutte le furie. Fra lui e la ragazzina sarebbe scoppiata una furiosa lite, che sarebbe poi culminata con una violenta aggressione. L'uomo, infatti, avrebbe assalito la figlia, picchiandola selvaggiamente.

A raggiungere l'abitazione gli agenti del XIV Distretto Primavalle, che hanno messo al sicuro la ragazzina e fermato il padre. La minore, ferita a seguito delle percosse, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove ha ricevuto le cure dei medici. Le sue condizioni non destano troppe preoccupazioni, tuttavia avrà bisogno di tempo per riprendersi, dato che le sono stati assegnati oltre 20 giorni di prognosi.

Arrestato il padre

L'attenzione degli inquirenti si è dunque concentrata sul 39enne, autore dell'aggressione ai danni della ragazzina. A preoccupare gli agenti anche lo stato di abbandono e di scarsa igiene dell'appartamento in cui vive la famiglia. Da qui l'intervento della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, che ha avvisato le autorità competenti. Il questore è tempestivamente intervenuto per emanare un provvedimento di ammonimento nei confronti del padre violento.

Le indagini sul 39enne sono proseguite, portando poi alla scoperta di alcuni precedenti dell'uomo, già colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento all'ex compagna. Nei suoi confronti, infatti, come riportato da Il faro online, pendevano accuse di maltrattamento e violenza sessuale. La corte di appello di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere: l'uomo è stato quindi arrestato e condotto dietro le sbarre della casa circondariale Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le verifiche proseguono, e al momento il soggetto è da presumersi innocente, almeno fino alla sentenza definitiva.