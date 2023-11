"Miracolo". "Indaghiamo". Il mistero delle lacrime della Madonna

C'è fermento a Massafra, comune in provincia di Taranto, per le lacrime che sarebbero state versata dalla statua della Madonna collocata nella piazza del paese. Ovviamente da parte delle autorità ecclesiastiche c'è grande prudenza, ma i fedeli sono già in visibilio, convinti che si tratti di un prodigio.

La scoperta fatta da un bambino

A fare l'incredibile scoperta è stata una donna che nella serata dello scorso 28 ottobre, intorno alle 21.30, si sarebbe accorta per prima delle lacrime sulla statua. La signora, come riferito da Mattino 5 News, che sta seguendo il caso, stava facendo una passeggiata col figlio lungo via Roma quando, passando propri dinanzi la scultura sacra, si è accorta che la Madonna stava lacrimando dall'occhio destro. "Il mio bimbo mi ha chiesto di salutare la Madonna, mi sono soffermata davanti alla statua e ho visto che lacrimava. L'ho guardata più intensamente e ho visto le lacrime che scendevano sul viso. Sono subito corsa nella parrocchia, volevo che anche gi altri guardassero", ha raccontato la donna ai microfoni del programma.

Chiaramente la sorpresa è stata enorme. Emozionati e increduli, i cittadini sono subito corsi a chiamare don Michele Bianco, il parroco locale, per mostrargli cosa stava accadendo. Da allora il sagrato della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù si è trasformato in un luogo di pellegrinaggio, con tante persone in arrivo per pregare dinanzi alla Madonna. "Io sono credente, penso al miracolo", commenta una donna a Mattino 5 News. "Vorrei tanto che fosse vero" , esclama un'altra credente.

L'invito alla prudenza

Per quanto la notizia sia sensazionale, l'invito delle autorità ecclesiastiche è quello di restare calmi e di non lasciarsi travolgere dall'entusiasmo. La statua, arrivata a Massafra da Medjugorje nel 2005, non aveva mai mostrato simili fenomeni. Il parroco Michele Bianco vuole andarci cauto, anche se l'emozione è tanta. " Non era mai successa una cosa del genere, siamo increduli ", ha dichiarato.

In questi giorni verranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per accertare che nessuno abbia manomesso la statua. Nell'attesa i fedeli continuano a fermarsi di fronte alla Madonna, mentre anche il vescovo di Castellaneta, Mons. Sabino Iannuzzi, segue la vicenda. Nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 1 novembre, don Michele Bianco ha consegnato al Cancelliere vescovile il fazzoletto in cui sarebbero state raccolte le presunte lacrime. I credenti sono invitati a non spettacolarizzare l'evento e a mantenere una certa prudenza.