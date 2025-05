Materiale pedopornografico sul cellulare, arrestato sacerdote nel Bresciano

Ascolta ora 00:00 00:00

Terremoto nella diocesi di Brescia dopo la notizia dell'arresto di un sacerdote per detenzione di materiale pedopornografico. A finire ristretto agli arresti domiciliari è don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati. Il provvedimento è arrivato al termine di un accurato lavoro di indagine svolto dgali uomini della polizia postale.

Secondo quanto riferito sino ad ora, tutto è partito da un'inchiesta coordinata dalla procura di Roma e incentrata sul contrasto alla pedopornografia online. Lo scopo degli agenti della polizia postale era quello di individuare i canali di diffusione ed i loro frequentatori. Nell'esaminare alcuni canali Telegram sono riusciti a intercettare uno scambio di foto e video a sfondo erotico riguardante dei minori, e questo ha fatto scattare ulteriori controlli. I poliziotti sono arrivati alla persona di don Jordan Coraglia (51 anni), e nel corso di una perquisizione svolta sui dispositivi elettronici del sacerdote hanno rinvenuto parecchio materiale compromettente.

Si è trattato di un vero e proprio scandalo per la Diocesi di Brescia, già colpita duramente a seguito del fermo di don Ciro Panigara, parroco di San Paolo. Panigara è infatti finito ai domiciliari per violenza sessuale su minori. Lo scorso gennaio, infatti, un ragazzino raccontò alla sua educatrice di aver subito delle molestie da parte del parroco, facendo scattare la denuncia.