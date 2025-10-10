Dal "sì" al tradimento: lo sposo scompare al ricevimento e la moglie lo trova a letto con una cugina

Un matrimonio da favola si è trasformato in un ricevimento da incubo quando le neomoglie ha sorpreso il marito a letto con un'altra, per la precisione una parente. Una vicenda incresciosa che pare uscita fuori da un film, ma che è accaduta veramente, per la precisione in Sardegna, ad Alghero.

Stando a quanto riferito su La Nuova Sardegna, il fatto si è verificato alcuni giorni fa. La coppia, che si era appena sposata, stava tenendo il suo ricevimento nuziale in un famoso hotel di Alghero, in provincia di Sassari. A un certo punto, però, il marito è misteriosamente scomparso. Non sapendo dove si trovasse il novello sposo, la donna ha provato a contattarlo sul telefono, non ricevendo risposta. Alla fine ha deciso di andare a cercarlo. Il timore di tutti, infatti, è che l'uomo si fosse allontanato e avesse magari accusato un malore.

Le ricerche hanno infine dato i suoi frutti. Lo sposo si trovava nella suite dell'albergo dove lui e la sposa avrebbero dovuto trascorrere la notte. Purtroppo però era in compagnia di un'altra donna. Uno spettacolo a dir poco agghiacciante per la povera neomoglie, accompagnata da alcuni dipendenti dell'hotel. Suo marito, l'uomo al quale aveva da poco detto "sì", stava facendo sesso con un'altra. Una parente della sposa, fra l'altro.

La situazione è a dir poco degenerata. In preda alla furia, fra urla e recriminazioni, la neomoglie ha tentato di disfarsi della fede, ferendosi al dito. Nel frattempo, il personale dell'albergo ha disperatamente cercato di riportare la calma.

"Sembrava una commedia anni '70 -'80, solo che al posto di Lino Banfi o Edwige Fenech c'erano gli sposi veri, e nessuno rideva",

ha raccontato al quotidiano un testimone presente durante l'accaduto.

A quanto pare la vicenda si è conclusa con i due neosposi andati a dormire in stanze separate.