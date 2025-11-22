Via alla Milano 21, mezza maratona con 15mila runner

Il via della Milano 21 domattina alle 8.45 da viale Eginardo. Oltre 15mila runner correranno la mezza maratona di FollowYourPassion sempre più partecipata ( lo scorso anno gli altleti in gara erano 11mila). Un «sold out» che segna il successo di una sfida che si correrà sui 21 chilometri della mezza maratona ma anche sulla distanza più breve dei 10mila metri. Cuore della festa sarà City life con il quartier generale, che lo scorso anno era nei padiglioni fieristici del Mico ora occupati però dai lavori per la

pista olimpica dei pattinaggio, nella mitica sede del velodromo Vigorelli. Si toccheranno luoghi iconici della città, corso Sempione e il parco Sempione con piazza del Cannone e il sempre affascinante Castello Sforzesco, per poi passare a Porta Volta, Porta Venezia, le centralissime via Senato, via Manzoni e Piazza Scala. Poi ancora verso l'11esimo chilometro piazza San Babila e ancora verso Porta Venezia per andare lungo la circonvallazione interna. Piazza Tricolore attraversata al 13esimo chilometro, piazza Cinque Giornate, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese, la Darsena, Porta Vercellina al 18esimo chilometro e il ritorno verso la zona d'arrivo. Tra le tante novità quella che più salta all'occhio è il grande concerto di Rockin'1000, Official Music Partner della manifestazione, che per la prima volta accompagnerà la gara lungo tutto il percorso con 10 band e 250 musicisti distribuiti in 11 diversi punti musicali della città.

Un concerto a cielo aperto perché, mai come in questo caso, la corsa sarà rock e parlerà straniero visti gli oltre 7mila atleti provenienti da 50 nazioni estere che spiegano, meglio di qualsiasi cosa, quanto Milano si attrattiva dal punto di vista sortivo ma soprattutto turistico.

Già annunciati i top runner che si sfideranno su un percorso velocissimo.

Riflettori accesi soprattutto su due campioni azzurri: Yohanes Chiappinelli (CS Carabinieri), primatista italiano di maratona con il clamoroso 2h05'24 di Valencia 2024 e l'olimpica Giovanna Epis (C.S. Carabinieri), che punta al bis nella mezza maratona, forte dell'esperienza accumulata lo scorso anno quando vinse in 1h12'48.