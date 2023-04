Milano: appartamenti in fiamme in Viale Aretusa. Nove persone fatte evacuare

Palazzina in fiamme in Viale Aretusa nella periferia ovest di Milano, in zona De Angeli. È successo questo pomeriggio, domenica 23 aprile, pochi minuti prima delle 16.30; evacuate nove persone.

L’incendio

L’incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 16.20 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. La richiesta di aiuto, infatti, è arrivata al centralino del comando dei Vigili del Fuoco di Via Messina proprio alle ore 16.25 circa. Il rogo inizialmente ha interessato il secondo piano della palazzina al civico 6 di Viale Aretusa nel capoluogo lombardo; successivamente, si è invece propagato sino ad arrivare anche al piano superiore. Dunque, sono stati due gli appartamenti dell'abitazione a rimanere coinvolti registrando notevoli danni.

I soccorsi

Una decina di residenti – compresi alcuni bambini – sono stati fatti immediatamente evacuare. L’intera palazzina di sei piani è stata tempestivamente sgomberata e così, nove persone in tutto sono state soccorse e trasportate, in codice verde, in ospedale per ulteriori accertamenti dopo avere inalato del fumo. Al momento nessuno parrebbe essere grave. Sul luogo sono giunte: la Polizia di Stato, quattro ambulanze, un'automedica, un'auto infermieristica del 118 e i i Vigili del fuoco con sette squadre. “Dalle 16.20 sette squadre di Vigili del fuoco in azione in zona S. Siro per un appartamento in fiamme al 2º piano che ha coinvolto la casa soprastante. Soccorse nove persone, evacuato l’edificio, intervento in fase conclusiva”, fanno sapere su Twitter i Vigili del Fuoco con un comunicato ufficiale.

Le cause

Il rogo è stato domato, tuttavia non sono ancora note le cause che possano aver scatenato il divampare delle fiamme. In corso gli accertamenti per verificarne l’origine. Nel frattempo i due alloggi sono stati dichiarati inagibili.