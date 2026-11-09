Milano, cancellato il murale in memoria del 7 ottobre di aleXsandro Palombo

Foto Ufficio Stampa Alexsandropalombo - LaPresse cronaca 09 Novembre2026 Milano È stato cancellato il murale “7 October” di aleXsandro Palombo, realizzato lo scorso 7 ottobre su una parete adiacente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, in via Palestro, nel terzo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. L'opera, dedicata a Noa Argamani e Avinatan Or, rapiti durante l'assalto al Nova Music Festival del 7 ottobre 2023, è stata rimossa a meno di un mese dalla sua realizzazione DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

“Ricordare le vittime è un dovere che non può essere messo a tacere”. Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, stigmatizza su X la cancellazione del murale di aleXsandro Palombo, realizzato lo scorso 7 ottobre su una parete adiacente alla Galleria d’Arte Moderna di Milano e dedicato alle vittime del 7 Ottobre.

Un gesto, compiuto “a tre anni dal brutale massacro compiuto da Hamas”, ricorda Peled secondo cui siamo in presenza di “un atto gravissimo che testimonia il volto inquietante dell’antisemitismo e il tentativo di riscrivere la memoria di quella tragedia”.

Il murale era stato dedicato a Noa Argamani e Avinatan Or, rapiti durante l’assalto al Nova Music Festival del 7 ottobre 2023. Ora è stato interamente dipinto di bianco e l’opera raffigurante Noa che veniva trascinata via su una motocicletta mentre tendeva il braccio verso Avinatan, condotto in direzione opposta, è stata completamente cancellata. Tra i due c’era un ampio spazio vuoto che simboleggiava la violenza della separazione. L’opera si trovava accanto alla Galleria d’Arte Moderna, museo civico situato nel complesso monumentale di Villa Reale, di proprietà del Comune di Milano, che deve subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Secondo la Comunità Ebraica e lo staff dell’artista, “l’imbiancatura solleva interrogativi su chi abbia autorizzato o materialmente eseguito i lavori e sulle ragioni della cancellazione di un’opera dedicata alla memoria delle vittime del 7 ottobre”. Lo scorso luglio era stato vandalizzato anche il murale “Memory Is No Longer Enough”, dedicato ad Anna Frank e Primo Levi e realizzato sulla parete della Caserma Montello con la scritta “Coloni sionisti nazisti”.