"800 euro per una stanza a Milano". Viaggio nella città degli affitti stellari

Milano continua a essere al primo posto per quanto riguarda il caro affitti. A contendersi gli appartamenti non sono solo gli studenti fuori sede, ma anche giovani lavoratori, spesso single. Da una indagine relativa all'anno accademico 2021/2022 condotta da Talents Venture, società specializzata in servizi di consulenza e sviluppo di soluzioni a sostegno dell'istruzione universitaria, è emerso che l'Università Statale di Milano è tra i 3 atenei che hanno più studenti provenienti da altre città e province: sarebbero ben 6.477. Questi studenti, sia italiani che stranieri, necessitano di un posto dove poter vivere.

Gli universitari fuori sede

Parlando con alcuni universitari, e facendo un giro per gli atenei milanesi, emerge che chi frequenta le facoltà umanistiche solitamente cerca di restare a vivere in famiglia, evitando così di dover far fronte a una spesa extra. Mentre gli studenti che hanno deciso dedicarsi a quelle scientifiche sono più propensi a cambiare città e a cercare un appartamento, o anche solo una stanza, in affitto. Questo perché, in questo caso, vi è la ricerca dell'ateneo più accreditato, che si ponga come miglior biglietto da visita per poter trovare più facilmente un impiego una volta laureati. Esempi classici sono le Università Bocconi, Vita-Salute San Raffaele e il Politecnico. Se qualche studente riesce a fare vita da pendolare, per altri l'unica possibilità è mettere mano al portafoglio.

"Per affittare una camera sono arrivati a chiedermi 750 euro al mese, escluse le spese che ammontano a 50 euro. E non c'era neanche compreso il wi-fi. Ho dovuto cercare un'altra soluzione: adesso vivo molto lontano dalla mia sede universitaria e ogni giorno attraverso Milano per seguire le lezioni. Ho però risparmiato quasi 200 euro" , ha confessato con rammarico Antonella che frequenta il primo anno di Medicina. Federico, studente di Ingegneria, ha invece optato per un appartamento in condivisione con altri tre amici: "Veniamo da Verona e ci conosciamo dal liceo. Anche se seguiamo facoltà diverse, la sera ci ritroviamo a casa e ci raccontiamo la nostra giornata. Con degli sconosciuti non sarei riuscito ad abitare. L'idea poi di condividere lo stesso bagno con estranei..." .

Giulia si ritiene molto fortunata perché, con voce vittoriosa, ci ha raccontato di essere riuscita a vivere nei pressi della facoltà: "Vengo da Cesena e ho trovato una stanza al prezzo di 800 euro vicino all'ateneo. I miei genitori mi aiutano nel pagare l'affitto che riesco a versare puntualmente grazie al lavoro da cameriera che svolgo in un pub in Città Studi" .

L'aumento dei prezzi

Dall'osservatorio annuale sul mercato residenziale del 2022 di Immobiliare.it, i canoni d'affitto in Lombardia sono aumentati addirittura del 6,5%. Chi affittava un appartamento a dicembre chiedeva circa 15,50 euro al metro quadro. Milano si conferma però essere la città in cui è più costoso affittare un alloggio: ora servono quasi 21 euro a metro quadro. Sul fronte delle locazioni è diminuita la disponibilità di immobili, -36%, mentre è aumentata del 6% la richiesta. Anche Andrea dell'Agenzia Tecnocasa di Corso XXII marzo ha confermato il trend spiegandoci che gli affitti stanno ormai aumentando in tutti i quartieri milanesi, sia perché sono maggiorati gli interessi sui mutui che i valori delle case.

Dalla tabella fornitaci da Immobiliare.it Insights, possiamo vedere offerta e prezzo nella città di Milano e nei relativi quartieri, con il confronto tra il dato semestrale a febbraio 2023 rispetto a quello di febbraio 2022, febbraio 2021 e febbraio 2019. Se guardiamo ai 12 mesi ci accorgiamo subito che i prezzi sono cresciuti di quasi il 20% , superando quota 21 euro al metro quadro. Rispetto al periodo pre-Covid (febbraio 2019) la crescita è stata di quasi il 16%. Il Centro è il quartiere più costoso dove affittare casa, con una cifra che si assesta poco al di sotto dei 30 euro/mq, seguito dalla zona Garibaldi, Moscova a 28,2 euro/mq. Il più economico risulta invece essere Ponte Lambro, Santa Giulia a 15,4 euro/mq. Rispetto a un anno fa, la domanda di immobili in locazione è aumentata di oltre il 76%, contro una disponibilità in diminuzione di quasi il 38%. In molti quartieri la domanda è perfino raddoppiata, se non triplicata, come nella zona di Ponte Lambro, Santa Giulia (+216%). Se si prende come riferimento la tipologia più comune di bilocale, 60 mq, il prezzo del canone medio mensile è di circa1.270 euro, in crescita del 12% anno su anno.

La tipologia più richiesta

Il bilocale rimane la tipologia che va per la maggiore, anche gli affittuari non disdegnano i trilocali che possono essere condivisi da più persone. Considerando che prendere una stanza in affitto a Milano vuol dire spendere come minimo 600 euro, molti preferiscono affittare tra amici un appartamento da 1500 euro da dividere. Non è neppure difficile trovare monolocali in affitto di 16/18 metri quadri, anche se la legge in teoria non lo consentirebbe: "Se costruisci adesso devi sottostare a dei canoni, tra i quali il minimo di 28 metri quadri calpestabili, quindi circa 32-35. Però se il monolocale è stato costruito prima del 1967 questa regola decade. Abbiamo recentemente affittato un appartamento in zona semicentrale di circa 16 metri quadri" . In questo momento per quanto riguarda gli affitti si registra una maggiore domanda rispetto all'offerta. "Se chiamano in 20 per un affitto, chiamano in due per un acquisto, nonostante i prezzi siano alti" .

Quanto costa una stanza singola