Milano, Dj Hellen molestata mentre è in auto: "Un ragazzo mi ha toccato il seno"

" Una persona mi ha toccato il seno mentre ero in macchina ". Ha lo sguardo incredulo Eleonora Rossi, meglio conosciuta come dj Hellen, mentre racconta in un video pubblicato su Instagram di aver subito molestie sessuali da uno sconosciuto sotto casa di un'amica, a Milano. La nota performer milanese era ferma in auto quando un ragazzo, approfittando del finestrino semiaperto, le ha palpato il seno. L'aggressore, un 22enne del Senegal, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

L'aggressione choc alla dj

L'aggressione è avvenuta in via Cermenate, nei pressi di Porta Ticinese, lunedì sera. Come racconta la 33enne nel video postato sui suoi profili social, lo sconosciuto ha provato a strapparle il top, salvo poi forzare la portiera dell'auto nel tentativo di aggredirla. " Io ero sotto casa di una mia amica con un'auto presa a noleggio - spiega la dj su Instagram - e si avvicina questa persona, probabilmente alterata dall'uso di droga o alcol. Lo sconosciuto arriva correndo contro la mia vettura e, approfittando del fatto che avessi il finestrino semiaperto, infila un braccio nell'auto. Con una mano forza la portiera e con l'altra prova a strapparmi il top per toccarmi il seno ". Terrorizzata, la vittima ha chiesto aiuto: " Nonostante io gridassi e suonassi il clacson - continua il racconto - lui continuava a palpeggiarmi, a riprova del fatto che avesse brutte intenzioni ".

L'arresto dell'aggressore