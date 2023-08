Ancora sangue sulle strade di Milano. Muore il 18enne travolto in viale Umbria

È morto Karl Nasr, il diciottenne canadese che martedì è stato travolto da un’auto e schiacciato contro un palo in viale Umbria a Milano. Il giovane si è spento all’ospedale Niguarda: i chirurghi hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Mercoledì mattina non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo.

Lo scontro tra le due auto - un'Audi RS7 e una Renault Captur - è avvenuto mercoledì alle 13.30 all'incrocio tra viale Umbria e via Colletta, zona piazzale Lodi. Il giovane con doppio passaporto, canadese e libanese, stava passeggiando con i genitori di 52 e 57 anni, che hanno assistito all’incidente. Entrambi colti da malore, sono stati portati in ospedale in codice verde. In base a quanto ricostruito dalle autorità giunte sul posto, dopo lo scontro tra le due auto, una delle due vetture è finita contro il diciottenne, schiacciandolo contro un palo del semaforo. Una carambola terribile, risultata poi fatale per il neomaggiorenne, che aveva compiuto diciotto anni lo scorso 25 giugno, riporta Il Giorno. Per liberarlo è risultato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Feriti lievemente anche i conducenti delle due auto, rimasti sul posto con gli agenti per ricostruire quanto accaduto prima di ricevere l'assistenza medica del caso.

Il diciottenne era stato poi subito trasportato in ospedale in codice rosso: nel pomeriggio era stato operato a un delicato intervento chirurgico, che però non è bastato a salvarlo. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e per definire eventuali responsabilità. In particolare, sarà necessario capire quale delle due auto avesse il semaforo verde e a che velocità stessero viaggiando sia l’Audi che la Renault. Le due macchine sono state sequestrate dalla polizia locale per effettuare i rilievi del caso e sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta. In particolare, potrebbero risultare fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Ancora sangue sulle strade di Milano. L’allarme incidenti stradali è confermato dai numeri: l’osservatorio Asaps – Associazione sostenitori e amici della polizia stradale – riporta 227 pedoni morti sulle strade italiane dall’inizio dell’anno, 10 di loro avevano meno di diciotto anni. Senza dimenticare gli scontri che hanno provocato feriti gravi.