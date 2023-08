Milano, schianto tra due auto: grave un pedone travolto

Incidente stradale a Milano, in viale Umbria, attorno alle 13.30 di martedì. All’incontro con via Colletta, nei pressi di piazzale Lodi, due macchine si sono scontrate. Nella carambola, una delle due automobili sarebbe finita addosso a un pedone, rimasto schiacciato tra la vettura e un palo. Come riportato dal Giorno, il diciottenne avrebbe riportato delle ferite serie ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Lievemente feriti anche i conducenti delle due macchine coinvolte nello schianto, che sono rimasti sul posto per ricostruire quanto accaduto con le autorità. Come evidenziato da Milano Today, sono stati soccorsi in codice verde anche i genitori del giovane che ha avuto la peggio, colpiti da un malore.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Le autorità hanno chiuso il traffico tra piazzale Lodi e viale Umbria e la corsia preferenziale fino all’incrocio con via Muratori. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso, necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra le due vetture. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un botto fortissimo, ma si cercano anche delle telecamere che potrebbero aver ripreso l’incidente.

In base a una primissima ricostruzione dei fatti, legata in particolare alle condizioni delle due automobili – semidistrutte dopo lo schianto – tutto lascia presagire che almeno una delle due stesse procedendo a velocità sostenuta. Attese conferme o smentite dalle autorità, che accerteranno quanto accaduto attraverso gli accertamenti tecnici del caso, anche perchè lo schianto è avvenuto nei pressi di un incrocio semoforizzato. Secondo le prime informazioni a disposizione, l’Audi RS7 arrivava da piazzale Lodi e si è scontrata con la Renault Captur che invece proveniva da via Colletta. Resosi conto della presenza dell’altra auto, il conducente dell’Audi nera avrebbe provato a sterzare per evitare l’impatto, senza riuscirci.