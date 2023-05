Milano: metro verde e rossa bloccate a causa di un guasto tecnico

Disagi a Milano nella mattina di giovedì 4 maggio, dove per un doppio guasto hanno smesso di funzionare sia la linea M1, che è stata chiusa completamente, che la linea M2, chiusa invece solo parzialmente.

Sospensione linea rossa

La sospensione sulla linea M1 è iniziata poco prima delle ore 7.30 di questa mattina. "I treni sono momentaneamente fermi perché il nostro pronto intervento sta risolvendo un problema agli impianti di circolazione", questo l’annuncio della stessa Atm che ha fatto sapere di avere un guasto e di stare provvedendo per rimediare, consigliando anche di utilizzare in alternativa la M2 (tra Loreto e Cadorna) e le linee S. tra Cadorna e Rho. Al momento la circolazione pare stia gradualmente riprendendo a funzionare.

Sospensione anche sulla linea verde

Questa mattina, però, ad avere problemi non è stata soltanto la linea rossa ma anche la linea verde, (M2). Infatti, i treni sono stati bloccati tra Famagosta e Assago, ancora una volta a causa di un guasto. Naturalmente, la sospensione ha provocato disagi e caos per i pendolari che ogni giorno utilizzano la metro per spostarsi all’interno del capoluogo lombardo. "La circolazione riprende su tutta la linea. Considerate maggiori tempi di percorrenza e di attesa alle stazioni", ha fatto sapere Atm dopo avere risolto la natura dell’inconveniente intorno alle 8.

Le alternative messe a disposizione

Proprio per cercare di mitigare i disagi sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi: "Sono in servizio bus sostitutivi nelle tratte Bisceglie - Cairoli e Sesto - Loreto. I mezzi arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico cittadino", ha comunicato Atm. Ad ogni modo, basta monitorare l’app Atm e i canali ufficiale che costantemente tengono aggiornati su eventuali sviluppi.