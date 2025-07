Milano, paura per due adolescenti: rapinati e lasciati in mutande davanti al Bicocca Village

Ennesimo episodio di violenza a Milano. Stavolta a farne le spese sono stati due adolescenti di 12 e 16 anni, due giovani fratelli che avevano trascorso il pomeriggio al cinema del Bicocca Village insieme ai loro amici. I ragazzi si sono ritrovati circondati da una baby gang composta da nordafricani e in breve sono stati rapinati e umiliati.

Il fatto, gravissimo, si è verificato nella serata dello scorso mercoledì. I due fratelli avevano passato il pomeriggio al Bicocca Village insieme a due amici. Poi, intorno alle 19.00, sono usciti dal centro per fare ritorno a casa. Gli adolescenti non potevano certo immaginare che cosa li stesse aspettando. Una volta raggiunta via Ansaldo, all'incrocio con viale Sarca, si sono imbattuti in un gruppo di giovani nordafricani che li ha subito circondati con fare minaccioso. Uno dei giovani, fra l'altro, teneva al guinzaglio un cane di razza bull terrier.

Le intenzioni del branco sono state immediatamente chiare. Rimasti da soli - i loro due amici erano riusciti ad allontanarsi - i fratelli sono stati minacciati e costretti a consegnare ciò che avevano. Nello specifico, al ragazzo di 16 anni sono stati sottratti il borsello, un iPhone 13, degli airpods, un paio di occhiali da sole e un cappellino. Al 12enne, invece, sono stati sfilati i pantaloncini e il giovane è rimasto in mutande.

Mentre i due ragazzi si trovavano alle prese con la baby gang, i due amici, riusciti a salvarsi, hanno contattato le forze dell'ordine. Prima ancora dell'arrivo degli agenti, tuttavia, è accaduto qualcosa di inatteso. Uno dei membri del branco è infatti intervenuto in aiuto dei fratelli. Per prima cosa ha recuperato i pantaloncini, restituendoli al 12enne, poi si è rivolto a uno dei compagni per convincerlo a restituire il maltolto.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della questura, che hanno soccorso i fratelli, trovandoli da soli. Grazie al racconto delle vittime, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca dei responsabili, che si erano dati alla fuga. Il branco, composto da sette individui, è stato rintracciato a poca distanza dal luogo dell'aggressione. Fermati sei nordafricani, quasi tutti minorenni.

Tre 14enni e due 15enni sono stati portati al carcere minorile Beccaria di Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Nel corso della perquisizione, è emerso che uno dei giovanissimi fosse addirittura in possesso di un coltello a serramanico.

L'unico soggetto maggiorenne, un 18enne, è stato invece condotto alcon le stesse accuse. Rimane il settimo elemento della gang, colui che, stando a quanto riferito dai fratelli, si è opposto alla rapina. Di lui sappiamo che è stato ascoltato come testimone per poi essere riaccompagnato a casa.