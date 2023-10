Milano, la festa dei liceali finisce in rissa (e malori): usato lo spray al peperoncino

Risse, malori per l'alcol e spray al peperoncino. È sfociata nel caos totale il "Leofest", la festa di inizio anno scolastico che si è tenuta sabato notte all'esterno del liceo Leonardo Da Vinci di Milano. Si tratta di uno dei tanti reprise party, feste autogestiste e abusive, a cui ogni anno partecipano centinaia studenti del capoluogo lombardo. Ma stavolta, quella organizzata dai ragazzi dell'istituto di via Rispighi è finita tra il fuggi fuggi genarale per via della sostanza urticante spruzzata sulla folla che ha seminato il panico i partecipanti. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, una ragazza sarebbe stata portata via con un'ambulanza per eccesso di alcolici. L'ipotesi è che ci sia stata l'incursione dei cosiddetti "maranza" (l'unione di due parole, "marocchino" e "zanza"), quelli che una volta erano chiamati i bulletti di quartiere.

Lo spay al preperoncino alla festa del liceo

Da una stima approssimativa alla festa avrebbero partecipato circa 2mila ragazzi. Si sono radunati all'esterno dell'istituto poco dopo la mezzanotte. Evidentemente, come spesso accade, sui social si è sparsa la notizia del party abusivo. E così, in men che non si dica, sono arrivati anche i "maranza". Qualche malintenzionato, forse nel tentativo di rubare portafogli, borse e collanine, ha spruzzato lo spray al peperoncino tra la folla. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi anche se non sono mancati principi di risse e malori.

Il video

La scena è stata ripresa con gli smartphone e i video poi condivisi su alcune pagine social. " Oh raga, che sta succedendo? Via, Via! Panico, panico! ", si sente in un filmato mentre alcune bottiglie vetro (sembra dal rumore) si infrangono sull'asfalto. " Hanno spruzzato lo spray al peperoncino e gli animi sono caldissimi. - racconta un ragazzo - Sono venuti alle mani e c'è un principio di rissa ". Ed effettivamente, qualche secondo dopo, si vede un gruppo di giovane fare a botte all'esterno del liceo.

I precedenti

Non è la prima volta che alcuni malintenzionati fanno irruzione alla festa del liceo "Leonardo Da Vinci". Anche nel 2021 il "Leofest" era sfociato nel caos, tra risse e malori. Invece neel 2021, fuori dal Liceo Vittorio Veneto, una banda incappucciata di ragazzini provenienti da Rozzano e altee zone dell’hinterland milanese aveva aggredito alcuni studenti, lanciando bottiglie di vetro sulla folla. Una di queste aveva colpito al volto un ragazzo ferendolo in modo grave e provocandogli uno sfregio permanente.