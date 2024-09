Milano, turisti svizzeri rapinati da due nordafricani: rubati orologi extra-lusso da 65mila euro di valore

Ascolta ora 00:00 00:00

Rapina lampo in centro a Milano, dove una coppia di turisti di nazionalità svizzera è stata presa di mira da due malviventi nordafricani, che sono riusciti ad impossessarsi di due orologi extra-lusso del valore complessivo di circa 65mila euro.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati durante la serata di ieri, martedì 3 settembre. I coniugi svizzeri, un uomo di 49 anni e una donna di 50 anni, si trovano in vacanza in Italia, ma purtroppo la loro esperienza nel nostro Paese è stata macchiata dall'ennesima rapina avvenuta nel centro del capoluogo meneghino.

Sono all'incirca le ore 22.30, quando marito e moglie, durante una passeggiata dopo cena, decidono di fermarsi presso la postazione di un artista di strada che realizza dei ritratti in piazza dei Mercanti, pertanto nel centro di Milano a breve distanza da piazza Duomo. È la 50enne a volere per sé un ritratto da acquistare come ricordo della vacanza in Italia, per cui si posiziona sulla sedia messa a disposizione dei clienti dall'artista e si mette in posa, mentre il marito attende in piedi accanto alla postazione.

A notare i turisti sono due malviventi, descritti dalle vittime e da alcuni testimoni interrogati successivamente dalla polizia come una coppia di individui di origini nordafricane: i rapinatori si sono avvicinati di soppiatto alla postazione dell'artista di strada, con l'obiettivo di impossessarsi degli orologi di lusso che i coniugi svizzeri avevano al loro polso.

Agendo in modo rapido e con grande precisione, i magrebini hanno puntato al polso sinistro dei turisti, riuscendo a sfilare i due orologi che avevano preso di mira, vale a dire un Rolex del valore di 50mila euro e un Jaguar da 15mila euro. Una volta in possesso dell'agognato bottino, i malviventi si sono allontanati rapidamente da piazza dei Mercanti, facendo perdere le proprie tracce.

Sotto choc per l'accaduto, i coniugi svizzeri hanno contattato le forze dell'ordine per denunciare il furto: gli agenti della squadra Volante

della polizia di Milano hanno raccolto le loro testimonianze e poi hanno lasciato ai colleghi specialisti del reparto Antirapine della squadra mobile il compito di dare avvio alle indagini e alla ricerca dei responsabili.