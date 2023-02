Le minacce, il finto distintivo, l'aggressione: denunciato un tunisino a Ischia

Si era chiusa per paura in automobile dopo che il suo ex compagno l'aveva inseguita, spaccandole poi il finestrino e minacciandola. Gli agenti del Commissariato di Ischia sono quindi intervenuti la scorsa notte in via Citronia, a Forio, su indicazione della centrale operativa, dopo la segnalazione della donna in pericolo. I poliziotti, una volta giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale, indicando un uomo come il suo ex fidanzato, ha raccontato di averlo visto dirigersi nella sua direzione con passo svelto mentre stava raggiungendo la propria autovettura. L'uomo è stato individuato dai poliziotti e denunciato per stalking e perché in casa aveva un distintivo delle forze dell'ordine falso.

La denuncia della donna aggredita a Ischia

All'arrivo dei poliziotti l'uomo era ancora lì. La donna lo ha indicato e ha raccontato che poco prima, mentre tornava verso la sua automobile, lo aveva visto avvicinarsi molto velocemente verso di lei. In passato, ha aggiunto, era stata già aggredita. Il presunto aggressore è un 27enne tunisino con precedenti di polizia: gli agenti lo hanno denunciato per atti persecutori, minacce aggravate e danneggiamento. I poliziotti hanno poi effettuato un controllo presso la sua l'abitazione e hanno rinvenuto un portatessere con distintivo metallico riproducente i segni distintivi delle Forze dell'ordine: per questo motivo è stato denunciato anche per possesso di segni distintivi contraffatti. Nel frattempo, è stato accertato che l'uomo aveva raggiunto il luogo della lite a bordo della sua autovettura, risultata essere sprovvista di copertura assicurativa, revisione periodica e carta di circolazione. Gli sono state così contestate le violazioni del Codice della Strada previste.

Agli uomini delle Forze dell'ordine il racconto della ragazza, visibilmente sotto choc, è apparso subito particolarmente sconvolgente. Gli uomini in divisa stavano svolgendo un ordinario controllo sull'isola campana quando si sono imbattuti, per l'appunto, nella denuncia della donna. Nelle prossime ore verrà posto sotto interrogatorio il 27enne tunisino per chiedergli conto di quello che è effettivamente capitato la scorsa notte a Ischia. Sarà, con tutta probabilità, nuovamente ascoltata anche la presunta vittima per analizzare nel migliore dei modi l'intera dinamica dei fatti avvenuti nei pressi di via Citronia, a Forio.