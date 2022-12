Minaccia medici dell’ambulanza con la pistola: denunciato

Ancora un grave episodio di violenza contro i medici e infermieri a Napoli. Nella serata di ieri due sanitari del 118 sono stati minacciati con una pistola da un anziano che lamentava un intervento tardivo dell'ambulanza in soccorso della moglie.

I fatti sono avvenuti intorno alle 21 in Calata Capodichino. Secondo quanto ricostruito l'equipaggio 118 del San Gennaro era stato allertato per soccorrere una donna anziana. "Una volta giunti sul posto il clima sembrava tranquillo, entrati nell'appartamento il marito della signora punta una pistola alla testa della dottoressa del 118 esclamando: se mia moglie muore ti sparo" , si legge in un post pubblicato nella pagina Facebook di "Nessuno tocchi Ippocrate", associazione impegnata per la difesa degli operatori sanitari, in cui si evidenzia che questo è l'episodio di violenza numero 65 del 2022.

A quel punto, temendo il peggio, i sanitari hanno allertato la centrale operativa della Questura che ha inviato sul posto gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e dell'Ufficio prevenzione generale. Una volta giunti sul luogo segnalato i poliziotti sono stati avvicinati da un'infermiera che ha raccontato quanto era accaduto poco prima. In base al racconto della sanitaria il marito della donna soccorsa, accusando il 118 di un intervento tardivo, aveva minacciato con una pistola sia lei che il medico. Gli agenti sono, così entrati nell’abitazione e non senza difficoltà, hanno disarmato e bloccato l'aggressore. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con 9 cartucce, regolarmente detenuta.

Nel corso di ulteriori controlli, gli agenti hanno trovato nella cassaforte situata nella camera da letto, altre 41 cartucce dello stesso calibro e una valigetta contenente un caricatore vuoto. Il marito della paziente, un 76enne già noto per minacce aggravate e porto abusivo di armi, è stato denunciato. Per lui i guai non sono finiti qui: i poliziotti hanno sequestrato l'arma e le cartucce e acquisito la licenza di porto d'armi per uso sportivo.

Come si legge nel post di "Nessuno Tocchi Ippocrate" per la consorte dell’uomo non ci sono stati particolari problemi: alla donna è stata riscontra tata una lieve tachicardia ed è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli.