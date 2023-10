Minuto di silenzio "dimenticato" : l'ultimo sgarbo del Pd a Israele

Prima il minuto di silenzio per Israele "dimenticato" e decretato solo a seguito delle pressanti sollecitazioni del centrodestra. Poi gli interventi in aula negati ai capigruppo che volevano condannare il raid di Hamas. Sono queste le "mancanze" che il centrodestra di Firenze ha imputato al centrosinistra nelle scorse ore, a seguito dell'ultima seduta del consiglio comunale. Due gli episodi che hanno innescato la polemica, contestati ai "dem" in generale e in particolare al presidente del consiglio Luca Milani. Il primo, sottolineato dai consiglieri del Gruppo Centro Ubaldo Bocci ed Emanuele Cocollini, riguarda il minuto di silenzio in segno di solidarietà nei confronti di Israele. Un omaggio che sarebbe stato sì deciso e rispettato dal Pd, ma solo in un secondo momento, dopo la richiesta avanzata dai due consiglieri d'opposizione.

“Troviamo grave e vergognoso che si debba richiamare un articolo del regolamento - hanno attaccato Bocci e Cocollini - perché il presidente del consiglio comunale si decida a far rispettare all’aula un minuto di silenzio dopo una tragedia come quella che all’alba di sabato ha colpito Israele. Crediamo che serva maggiore equilibrio e maggior chiarezza nel gestire questioni così delicate”.

Solo una "dimenticanza", quindi? No, perlomeno secondo gli esponenti del Partito Democratico: questi ultimi hanno respinto le accuse, visto che a loro dire qualche consigliere mancava in quel frangente all'appello e Milani stava solo aspettando il momento più opportuno per far rispettare il minuto di silenzio. Ma il presidente (e di conseguenza il centrosinistra) sono finiti nella medesima occasione anche nel mirino di Forza Italia, con il capogruppo Mario Razzanelli che non ha risparmiato critiche per un altro gesto che non ha affatto apprezzato.