Modena ospita il Jazz Open di fronte all'Accademia militare. E gli ufficiali sono costretti a passare dall'entrata di servizio

Come è noto lo storico Palazzo Ducale di Piazza Roma a Modena è sede dell' Accademia Militare, l'Istituto deputato alla formazione professionale dei futuri Ufficiali e Dirigenti del ruolo normale dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri. Nell'androne di accesso al Cortile d'Onore, subito dopo il Portone di accesso al Palazzo, è collocato il Lapidario con i nomi dei 5143 Ufficiali ed Allievi Ufficiali Caduti in tutte le guerre e nei vari fronti dalle guerre d'Indipendenza fino alle missioni di pace degli anni 2000.



Il Lapidario è visitato ogni giorno da numerosi turisti provenienti dall'Italia e dall'estero, essendo il Portone aperto per consentire ai visitatori un minuto di raccoglimento, magari dedicato ad un antico parente il cui nome appare tra quello dei caduti.

Ma chi si reca in questi giorni in Piazza Roma l'Accademia la deve guardare da lontano, essendo il portone sbarrato e la superficie della piazza completamente recintata ed occupata da un enorma cantiere per l'allocazione di un mastodontico palco e mega tribune per il pubblico in vista della manifestazione denominata Jazz Open Modena, in programma dal 13 al 18 di luglio.



Ufficiali, Cadetti e personale tutto dell' Accademia sono costretti pertanto, sino a smontaggio avvenuto delle strutture nel dopo Festival, ad entrare ed uscire da un Passo Carraio di servizio posto in una strada secondaria della struttura militare. Chi ha visitato con commozione il Sacrario di Redipuglia, dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, o quello dei Caduti d'Oltremare di Bari, sa bene che quei luoghi possono ospitare soltanto cerimonie commemorative.

A Modena invece, essendo la Piazza antistante l' Accademia di proprietà comunale, ai militari è stata imposta, senza nessuna consultazione, questa evidente forzatura. Aggiungo che nel luglio del 1989, quando i Pink Floyd tennero un concerto al largo di Piazza San Marco, la Sovraintendenza ordinò che il volume sonoro non superasse i 60 decibel.