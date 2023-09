Trascinata dal camion dei rifiuti, 75enne muore a Milano

Intorno alle 11 di stamattina, a Milano, una donna di 75 anni è morta in seguito all'incidente avvenuto con un camion compattatore dell’Amsa - società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani - nel quartiere Adriano della città. La Polizia Locale sta indagando su cosa è successo.

La dinamica

L'anziana si trovava in via Trasimeno, all'altezza del civico 8, vicina alla più conosciuta via Padova. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora incerte ma dalle prime testimonianze di chi ha assistito alla scena, sembra che la donna si trovasse in prossimità del camion e che gli indumenti le si siano impigliati nella parte posteriore del mezzo, senza che l'autista si accorgesse della cosa. Seconda una prima ricostruzione pare che il conducente abbia messo in moto il mezzo trascinando la donna trascinandola per circa 80 metri, provovandole diverse ferite rivelatesi poi mortali.

Inutili i soccorsi

Alcuni passanti hanno immediatamente contattato gli operatori del 118 che, giunti sul posto con un'automedica e due ambulanze, hanno riscontrato diversi traumi sul corpo della donna e la stessa si trovava in arresto cardiocircolatorio ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, non lontano da dove è avvenuto l'incidente. I sanitari hanno cercato di rianimarla durante il tragitto ma la donna, una volta giunta in ospedale, è morta senza che si sia potutto fare molto per salvarle la vita. L'autista del mezzo Amsa sembra esserne uscito illeso.

Si tratta purtroppo dell'ultimo di una lunga serie di casi in cui pedoni e ciclisti sono rimasti vittime, a Milano, dei mezzi di grossa stazza.