Cade nel camino e muore carbonizzata. La tragedia della star dei social

Giovanna Malfatti, nota influencer di 91 anni con oltre 800mila follower su Tik Tok, è morta carbonizzata nella sua casa. La tragedia è avvenuta tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, mercoledì 23 novembre, all’interno della sua abitazione di Navacchio, una frazione del comune di Cascina, nel Pisano, dove la donna risiedeva in una casa singola in via Visignano.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe deceduta dopo essere caduta sul camino acceso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri insieme al personale del 118 che non ha però potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. La 91enne potrebbe aver accusato un malore e aver perso i sensi proprio sul camino acceso, oppure aver perso l'equilibrio mentre cercava di accendere il camino.

Un tragico incidente domestico

Come abbiamo detto, Giovanna Malfatti era molto conosciuta sui social come 'La nonna Giovanna', e aveva molti follower su Instagram, tik tok e Facebook, tutti profili curati dal suo caro nipote Nicola. L’allarme è stato lanciato dalla figlia della poveretta che era rientrata a casa ieri sera per cenare con la mamma, e ha trovato l’anziana madre riversa sul camino, avvolta dalle fiamme. Dopo poco, sul luogo indicato dalla figlia sono giunti sia vigili del fuoco che il personale medico, ma ormai per l’anziana era troppo tardi.

Data la dinamica dei fatti e la mancanza di testimoni, sul posto sono arrivati anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le indagini da parte degli inquirenti sono ancora in corso, ma ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che la donna sia rimasta vittima di un incidente domestico.

Era una star del web