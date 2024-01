Morto Silvano Balducci, il patron dell'Aquafan di Riccione aveva 88 anni

Si è spento all'età di 88 anni dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia Silvano Balducci, socio fondatore dell'Aquafan di Riccione. Il patron del parco acquatico è deceduto nel corso della serata di ieri, mercoledì 24 gennaio. Noto per aver fatto parte del gruppo di soci fondatori dell'Aquafan, parco inaugurato nell'ormai lontano 1987, Balducci è stato per diverso tempo un imprenditore nel settore del turismo. Un uomo che ha amato il suo lavoro fino alla fine, e che ha dedicato se stesso al parco Aquafan.

L'uomo lascia la moglie Luciana e le figlie Valentina, Cristiana e Caterina. Il funerale verrà celebrato nella giornata di domani, venerdì 25 gennaio, alle ore 15.00, presso la chiesa di San Martino. Già da stasera, comunque, sarà possibile portare un ultimo saluto al defunto. Alle 20.30, infatti, verrà recitato il rosario in sua memoria.

Il ricordo del sindaco

Un personaggio noto nella comunità di Riccione, tanto che il sindaco Daniela Angelini ha voluto ricordarlo in un lungo post su Facebook. " Ciao Silvano", si legge nel messaggio condiviso. "Dopo una lunga malattia, si è spento ieri sera Silvano Balducci. Socio fondatore di Aquafan e imprenditore nel settore del turismo, lo ricordo con affetto e come un simbolo del divertimento della nostra città. Elegante, spiritoso e solare, era l'immagine dell'accoglienza. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che ne stanno piangendo la scomparsa" , scrive il primo cittadino.

Il cordoglio

A dedicare un pensiero all'imprenditore anche il consigliere regionale Nadia Rossi. " Se c’era una costante dentro Aquafan era Silvano Balducci. Lo resterà per sempre. Ricordo la dedizione verso quella sua creatura e verso il lavoro e la famiglia. È stato un punto di riferimento per tante generazioni e uno sguardo attento su Riccione e sulla nostra terra, che non lo dimenticherà mai. Un pezzo di Romagna che se ne va, dopo aver contribuito a creare uno dei più iconici luoghi della Riviera. Le mie condoglianze e il mio abbraccio vanno alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene", ha dichiarato, come riportato da RiminiToday.