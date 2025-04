Muore incastrata sotto il letto contenitore: la tragica fine dell'ex consigliere di Alassio

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vicenda che ha dell'incredibile, quella che pare esserci dietro l'assurda morte di Maria Vittoria Ienca, per tutti semplicemente "Chicca", la 62enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto sul fondo del contenitore al di sotto del suo letto.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati ad Alassio nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 aprile: sono all'incirca le ore 4.20 del mattino quando viene lanciato l'allarme al 118. È stato il marito a effettuare la tragica scoperta: il corpo di Chicca si trovava intrappolato al di sotto della parte mobile del letto contenitore. Quando i soccorritori della Croce Bianca di Albenga sono giunti sul posto indicato dall'uomo, purtroppo, per Chicca non c'era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile, e il personale medico intervenuto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

I carabinieri hanno ovviamente aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda, anche se al momento pare più plausibile la pista del tragico incidente domestico, sulle cui cause comunque gli inquirenti dovranno indagare. Al momento si pensa che alla base della morte della 62enne ci sia il cedimento improvviso delle aste di sostegno che tengono sollevata la parte mobile del letto contenitore, ma ovviamente tutto andrà chiarito dopo le necessarie verifiche.

La vittima, in passato consigliere comunale di Alassio con delega alla Cultura nella giunta Avogadro e ora commerciante conosciutissima e stimata in città, lascia il marito Sandro, le due figlie Camilla e Carolina, il fratello Massimo, che attualmente ricopre l'incarico di segretario generale della Sampdoria, e i nipoti Pietro e Carlo.

A esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della 62enne sono stati anche il primo cittadino di Alassio Marco Melgrati e l'assessore al Commercio Franca Giannotta. "A nome nostro e di tutta l'Amministrazione Comunale, esprimiamo il nostro più sentito dolore per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria 'Chicca' Ienca, titolare di una delle attività storiche di Alassio" , hanno scritto i due esponenti politici locali.

"Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà per sempre vivo in tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi familiari e alle persone a lei care"

, conclude la nota. I funerali della donna avranno luogo il prossimo giovedì 24 aprile alle ore 15.00.