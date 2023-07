Napoli, malvivente ruba un rolex da 8mila euro a una turista inglese di 82 anni: è caccia al ladro

Non c’è pace per i turisti stranieri che in questi giorni affollano le torride strade di Napoli. Nella mattinata di ieri si è verificato l’ennesimo scippo ai danni di una turista inglese di 82 anni, a cui un malvivente ha rubato un prezioso orologio Rolex dal valore di 7mila sterline, ovvero oltre 8mila euro. L’episodio è accaduto intorno a mezzogiorno in via Cesario Console, a pochi passi dal lungomare della città partenopea, una zona centrale e molto trafficata.

La rapina

L’anziana donna stava passeggiando insieme al marito per visitare la zona chic di Napoli quando è stata avvicinata da un uomo a volto coperto che, con destrezza, le ha scippato il Rolex dal polso. A nulla sono valsi i tentativi di un passante che, essendosi accorto della rapina ai turisti stranieri, ha agito d’impulso cercando di bloccare il ladro. Quest’ultimo è stato più veloce e, una volta sfuggito alla morsa del residente, è salito sullo scooter del suo complice ed è scappato via. A quel punto, gli stranieri si sono recati dai carabinieri della stazione di Chiaia e hanno sporto denuncia contro ignoti. La donna non ha riportato ferite. I militari hanno immediatamente avviato le indagini e contano nel giro di qualche giorno di recuperare il prezioso orologio.

L’altro furto

Come riporta il quotidiano Fanpage, sempre nella mattinata di ieri, una turista di nazionalità serba di 73 anni è stata derubata della borsa a piazza Municipio, nelle vicinanze del Maschio Angioino. In questo caso, però, il malvivente ha avuto la peggio, dato che i carabinieri, in pattugliamento proprio in quella zona, hanno assistito allo scippo e hanno acciuffato il ladro prima che fuggisse. I militari hanno restituito la borsa alla turista che se l’è cavata solo con un forte spavento.