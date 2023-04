Napoli, paura in pieno centro: uomo accoltellato in una strada affollata

Ancora violenza e terrore nel cuore della città di Napoli. Un uomo, di nazionalità straniera, è stato accoltellato in pieno giorno davanti a un consistente numero di persone. L’increscioso episodio è accaduto nella centralissima via Toledo, intorno alle 18.30, quando la strada dello shopping è presa d’assalto dai napoletani e dati turisti.

L’aggressione

Nonostante ci fosse la folla e quindi tanti possibili testimoni, gli agenti della polizia locale brancolano ancora nel buio per quanto riguarda la dinamica dell’aggressione. Nessuno sembra aver visto nulla al momento dell’accoltellamento e quindi è difficile per i vigili ricostruire la dinamica dell’accaduto. La persona che ha aggredito lo straniero, di cui non si conoscono le attuali condizioni di salute, come riporta il quotidiano Fanpage, ha agito in via Toledo, dal lato di piazza Trieste e Trento.

Le indagini, intanto, continuano e i caschi bianchi sono alla ricerca dell’aggressore. In queste ore stanno interrogando le persone che erano nelle vicinanze dello slargo dove è avvenuto l'accoltellamento.

Il precedente

Qualche anno fa, un uomo di 68 anni, napoletano e incensurato, ha accoltellato sempre in via Toledo e davanti a tante persone una donna ucraina di 57 anni. L’aggressione avvenne per gelosia e non ebbe conseguenze gravi per la vittima solo grazie all’intervento della polizia che mentre pattugliava la zona è intervenuta in tempo.

La loro relazione era durata quattro anni, ma poi la donna aveva deciso di lasciare il compagno, il quale era molto possessivo e geloso. Questa cosa non era andata giù al 68enne che, dopo ripetute minacce, è passato alle vie di fatto accoltellando in pieno centro e davanti alla folla la sua ex compagna ferita in maniera molto grave.