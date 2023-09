Napoli, ragazza di 17 anni in ospedale con una ferita al braccio: ipotesi lite familiare

Tanta paura a Napoli per una ragazza di 17 anni, arrivata in ospedale con una ferita lacero-contusa al braccio. Le condizioni dell'adolescente hanno subito destato preoccupazioni, tanto che gli inquirenti hanno deciso di fare degli accertamenti circa il contesto familiare in cui vive la giovane.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, sabato 30 settembre, quando la ragazza ha varcato l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, sito nel centro storico di Napoli. Ad accompagnare la 17enne un'amica maggiorenne. La giovane presentava una ferita lacero-contusa al braccio destro, tanto che inizialmente si è subito pensato al peggio, ossia che fosse stata accoltellata.

Col passare delle ore tale ipotesi è stata allontanata, anche se rimangono molti interrogativi riguardo a ciò che potrebbe aver provocato la ferita. La minorenne è stata ricoverata al Vecchio Pellegrini e per fortuna non si trova in pericolo di vita. Il personale sanitario si sta prendendo cura di lei e le sue condizioni non destano preoccupazioni.

In serata la ragazza è stata ascoltata dalle forze dell'ordine, che intendono fare chiarezza sull'accaduto. Il timore è che la 17enne sia rimasta ferita a seguito di una furiosa lite insorta in ambito familiare.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Dante, che si sono aggiunti ai colleghi di Montecalvario della Polizia di Stato. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di una giovane di origini russe.