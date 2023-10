Napoli, rapinano le poste e si scontrano con un bus. Caccia ai malviventi

Hanno seminato il panico entrando armati e sono scappati a bordo della loro auto per poi scontrarsi contro un autobus e proseguire a piedi. È la fuga rocambolesca di due rapinatori e di un loro presunto complice che, dopo aver rubato circa 65 mila euro ad un ufficio postale, sono scappati per le strade di Portici, città alla pendici del Vesuvio e non distante da Napoli.

I banditi sono ricercati e le forze dell’ordine hanno blindato la città dando luogo ad una vera e propria caccia all’uomo. L’episodio ha messo in allarme la cittadinanza e le sue conseguenze hanno provocato non pochi disagi alla circolazione.

Ufficio aperto da pochi minuti

Il colpo è avvenuto nella mattinata di mercoledì. L’ufficio, situato in via Armando Diaz, aveva aperto da poco, intorno alle 8.20, e i dipendenti erano entrati per iniziare il loro turno di lavoro ed erano impegnati a predisporre gli sportelli per ricevere i clienti. Mentre il personale era occupato con le operazioni di apertura, hanno fatto il loro ingresso due persone che non dovevano spedire qualche raccomandata o rivolgersi agli sportelli per chiedere qualche informazione, ma mettere a segno una rapina. I malviventi hanno costretto i lavoratori a farsi consegnare tutto il denaro contante che si trovava nelle casse: circa 65mila euro anche se per la cifra esatta bisognerà attendere rilievi più approfonditi. Il personale ha esaudito le richieste dei due malviventi senza porre resistenza dato che, secondo le ricostruzioni, i due erano armati.

La fuga rocambolesca

Una volta entrati in possesso del bottino, i due rapinatori sono usciti dall’ufficio e hanno raggiunto il loro complice che li attendeva in macchina, una Fiat 500 X, parcheggiata non lontana dal posto in cui avevano fatto il colpo. Dopo aver raggiunto il veicolo, gli uomini hanno messo in moto e, a questo punto, è cominciata una fuga degna dei migliori film d’azione americani. Dopo essersi allontanati di alcuni metri dall’ufficio postale, i tre si sono introdotti in via Cardano, guidando in contromano quando, ad un certo punto, si sono scontrati con un autobus di linea. Dopo l’incidente, i malviventi hanno capito che la macchina era fuori uso e hanno deciso di proseguire a piedi per non farsi arrestare dalle forze dell’ordine. Così facendo hanno fatto perdere le loro tracce. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per rintracciare i rapinatori.