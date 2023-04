Napoli, ritrovati 4 pastori del presepe napoletani del '700 rubati 40 anni fa

A Napoli sono stati ritrovati dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale della città quattro preziosissimi pastorelli napoletani del 1700. Si tratta di preziose statuine prodotte durante il regno delle Due Sicilie. Erano state rubate durante l’allestimento di un presepe nel Natale del 1978 all’interno della chiesa di Santa Maria la Nova.

Vendute sui social network

I militari sono stati in grado di individuare le statuine attraverso una famosissima casa d’aste napoletana che ne pubblicizzava la vendita attraverso i social network. La segnalazione è stata fatta dal figlio dell'uomo che nel 1978 aveva subito il furto. Il ragazzo aveva notato i pastori su alcune pagine web e la somiglianza con quelle appartenute al padre era impressionante.

Commercio vasto in Campania

Il commercio illegale di preziose statue di pastori napoletani del ‘700 ed ‘800 in Campania, ma in particolare a Napoli, è una pratica ancora comune, nonostante i molti tentativi di debellarla negli scorsi decenni. La vendita illegale dei cimeli è alimentata da una fitta e oscura rete fra i privati interessati a questi unici pezzi d’arte e i commercianti del settore. Proprio questi ultimi, vista la grandissima richiesta, non fanno troppa attenzione alla provenienza delle statue e - qualora scoperti dalle forze dell’ordine - devono rispondere del reato di ricettazione di beni culturali.

La denuncia di un commerciante d'arte napoletana