Tragedia nel b&b a Napoli: scoppia un incendio, morta una ragazza

Articolo in aggiornamento

Sembrava una notte tranquilla come le altre, in attesa dell'alba e del risveglio per iniziare una nuova giornata a Napoli. Invece verso le 4 il pernottamento nel bed and breakfast si è trasformato in una tragedia. All'interno della struttura - situata nella centralissima piazza Municipio, all'altezza del civico 84 - è scoppiato un incendio all'improvviso: le fiamme hanno interessato il settimo piano dell'edificio e hanno tolto la vita a una ragazza. Stando a quanto riferito da Il Mattino, si tratterebbe di una 28enne di Lecce.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica per ricostruire la precisa dinamica dei fatti. I pompieri, dopo una serie di difficoltà, sono riusciti a entrare nel b&b intorno alle 4:30; una volta dentro hanno trovato il corpo della giovane steso a terra, senza segni di vita. Ogni speranza o tentativo di soccorso è stato vano: non è stato possibile fare altro che accertarne il decesso. L'immagine del cadavere carbonizzato è stata tremenda. Le fiamme sono state domate e l'area è stata messa in sicurezza.

Adesso bisognerà fare luce su cosa abbia potuto originare il rogo. Non si esclude l'ipotesi di un cortocircuito dell'impianto o di un malfunzionamento di un elettrodomestico sfociato in dramma. Una parte del b&b di Napoli è coperta da una fitta macchia nera e i segni del fumo sono arrivati anche al balcone del piano superiore.

Il palazzo risulta comunque agibile: non è stato sgomberato e non presenterebbe danni strutturali, ma comunque diverse persone si sono riversate in strada dopo quanto accaduto. Inizialmente la strada è stata chiusa alla viabilità; poi la circolazione è ripresa regolarmente.