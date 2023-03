Napoli, gli sparano al distributore per prendergli lo scooter: è grave

Paura a San Giovanni a Teduccio, quartiere dell'area orientale di Napoli, dove si è verificata l'ennesima sparatoria.

L'episodio, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, si è verificato nel corso della tarda serata di ieri, mercoledì 29 marzo. A restare ferito è stato un uomo di 32 anni, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale del Mare.

La sparatoria

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti incaricati di fare luce sulla vicenda, la vittima, un incensurato, stava percorrendo via Reggia di Portici a bordo del proprio scooter quando ha deciso di fermarsi presso una stazione di servizio per fare rifornimento.

È stato proprio a quel punto che è scattato l'agguato. Mentre il 32enne stava rifornendo di carburante il mezzo a bordo di cui viaggiava, due perfetti estranei gli si sono avvicinati, armati di pistola. La coppia di criminali era intenzionata a impossessarsi dello scooter, ma hanno trovato la ferma opposizione della vittima, che ha tentato di fermarli.

La reazione inattesa ha convinto i due ad agire con la forza. Sono stati così esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro il 32enne, rimasto ferito alle gambe.

Rimasto a terra, il giovane è poi stato soccorso e trasportato all'ospedale del Mare, dove è stato preso in carico dal personale sanitario. Le sue condizioni sono apparse gravi, tanto che i medici hanno temuto per la sua vita ed hanno deciso di ricoverarlo con prognosi riservata.

Le indagini

Ad accorrere in via Reggia di Portici subito dopo la segnalazione della sparatoria sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. I militari si sono occupati di effettura le prime verifiche nella zona in cui è stato commesso il crimine, per poi passare le indagini ai colleghi della compagnia di Poggioreale, che avranno il compito di ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto e individuare i responsabili.

Al momento le informazioni non sono molte, dato che l'attività investigativa è in corso. Probabile che vengano acquisite le immagini di sorveglianza della zona, se presenti, nel tentativo di identificare gli aggressori del 32enne.

Come sta la vittima

Dato inizialmente per molto grave, il 32enne è stato fortunatamente dichiarato fuori pericolo. Il giovane è ancora ricoverato presso l'ospedale del Mare, dove sta ricevendo le dovute cure da parte del personale sanitario del nosocomio.