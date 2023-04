Natale di Roma 2023: cosa si festeggia, e tutti gli eventi nella Capitale

Ricorre domani, venerdì 21 aprile, il Dies Romana o Romaia, più comunemente conosciuto ai nostri tempi come Natale di Roma. Si tratta di una festività molto importante per la Capitale e per i romani ancora attaccati alla tradizione, perché viene festeggiata la fondazione della città.

Cosa dice la leggenda

Gli amanti della storia, e delle leggende che riguardano il nostro bel Paese, sapranno che la nascita di Roma viene attribuita alla figura leggendaria di Romolo, gemello di Remo, che avrebbe fondato la città il 21 aprile del 753 a.C. A fornire la data del 21 aprile è stato Marco Terenzio Varrone, letterato, militare e agronomo romano. Varrrone si basò sui calcoli astronomici forniti dal suo amico astrologo Lucio Taruzio.

È da qui che nasce la cronologia romana, e quel Ab Urbe condita da cui un tempo venivano contanti gli anni a partire dalla fondazione. Per i romani dell'impero divenne motivo di unione e di orgoglio festeggiare la giornata. Diversi gli imperatori che stabilirono di celebrare la ricorrenza, a partire da Claudio.

È passato molto tempo da allora, eppure ancora oggi Roma si appresta a festeggiare una data che, per quanto legata a una leggenda, resta importante per la Capitale. Qui il programma.

Le celebrazioni per il 21 aprile

La ricorrenza di domani comincerà con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che andrà a deporre presso l'Altare della Patria una corona di alloro. Poi si terrà una messa nella Cappella del Palazzo dei Conservatori, celebrata dal cardinale Angelo De Donatis.

Il Natale di Roma sarà un'ottima occasione per immergersi nella cultura, dato che molti musei saranno ad accesso gratuito. Domani, alle ore 19, presso il Circo Massimo, si esibirà la banda dell'Esercito. Da non perdere poi il corteo storico, sempre nell'area del Circo Massimo, che si svolgerà il 23 aprile, di domenica, e sarà composto da circa 2.500 rievocatori in costume. La manifestazione inizierà alle ore 10. Alle ore 16:30, invece, ci sarà la Rievocazione Storica delle Guerre Marcomanniche.

Gli eventi culturali di domani

Ingresso gratuito ai Musei civici di Roma Capitale, così come all'area archeologica del Circo Massimo. Sarà inoltre esposto, presso la mostra Urbs Roma dei Musei Capitolini, il vetro dorato con la personificazione della città di Roma rinvenuto durante gli scavi che hanno preceduto la realizzazione della Metro C (Porta Metronia) e ancora inedito al pubblico. Non solo. Concluse le opere di restauro, la Fontana della dea Roma in Campidoglio verrà restituita alla cittadinanza.

Nella giornata di domani (ore 10:30), il Museo dell'Ara Pacis metterà a disposizione un percorso dedicato alle famiglie che intendono conoscere l'opera. Alle 11:30, invece, le persone sono attese al Museo della Repubblica romana e memoria garibaldina per addentrarsi ancora nella storia. Disponibile anche una visita all'area archeologica dei Fori Imperiali con l'accompagnamento di una storica e di una archeologa (dalle 12 alle 15).

Approfondimento sugli artisti che lavorarono nella Capitale a cavallo delle due Guerre presso il Museo della Scuola Romana a Villa Torlonia (ore 15).

Appuntamento poi per le 15:15 al Sepolcro degli Scipioni, e alle 16 al Museo Napoleonico. Previsto inoltre, alla ore 16, un laboratorio, dal titolo "Il mestiere dell'artista. Tecniche, materiali, storie" presso la Galleria d'Arte Moderna.